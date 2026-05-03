La hija de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez fue blanco de críticas tras grabar un video cantando con Vadhir Derbez, por lo que la cantante revela cómo ha preparado a la niña para enfrentar los comentarios.

La menor de los Derbez ha demostrado tener talento para el canto y a sus 11 años ya mostró interés por el teatro musical.

Alessandra Rosaldo prepara a su hija para las duras críticas del medio

Aitana Derbez ha estado en el ojo público desde que nació tras pertenecer a una de las familias más conocidas del medio, por lo que Alessandra Rosaldo le ha dado herramientas para enfrentar las críticas.

“Todo el tiempo tenemos esa conversación Eugenio y yo con ella, sobre lo importante que es estar preparada (para las críticas), sobre lo difícil que es destacar”. Alessandra Rosaldo

Alessandra Rosaldo y su hija Aitana Derbez (Instagram/@alexrosaldo)

En más de una ocasión, Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez han revelado que su hija en común tiene interés por la música, el canto y el teatro musical, por lo que no descartan que siga el legado artístico de su familia.

Es por eso que Alessandra Rosaldo busca que Aitana Derbez se prepare adecuadamente para su futuro y no deje que las malas críticas le afecten.

¿Aitana Derbez enfrentará un obstáculo por ser hija de famosos? Esto dice Alessandra Rosaldo

Alessandra Rosaldo es consciente de que su hija podría ser juzgada de nepobaby por ser hija de famosos, por lo que le ha enseñado la importancia de prepararse.

“Son muchos más criticados (los hijos de famosos) y además tienen siempre esta presión de superar a los padres, eso está muy fuerte” Alessandra Rosaldo

La actriz y cantante siente que los nepobabys tienen un camino más complicado, pues se enfrentan a la presión de superar la fama de sus padres.

Por lo pronto, Alessandra Rosaldo se ha dedicado a cuidar y defender a su hija de los malos comentarios, además de que apoya su interés por la música.