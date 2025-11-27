Aislinn Derbez -de 39 años de edad- habló del duelo tras la muerte de una madre con Camila Sodi para su podcast ‘La magia del caos’.

Un día después de que muriera Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez, la actriz publicó un episodio donde retomaba un delicado tema.

Ailisnn Derbez habló del duelo de perder una madre con Camila Sodi

Semanas antes de la muerte de Gabriela Michel, Aislinn Derbez habló del duelo por la muerte de una madre con Camila Sodi, quien perdió a su mamá en 2024.

Una triste coincidencia llevó que el episodio s e publicara un día después de la muerte de Gabriela Michel.

Aislinn Derbez habló con Camila Sodi sobre el lo complicado que es aceptar la muerte de una madre, pues la pérdida es sumamente dolorosa.

Camila Sodi publicó un libro llamado ‘El pequeño libro del duelo’, donde habla de su experiencia tras la muerte de Ernestina Sodi.

Durante la conversación con Aislinn Derbez, Camila Sodi habló de cómo vivió la muerte de su madre y los obstáculos del duelo.

Aislinn Derbez halagó las palabras de Camila Sodi y mencionó que su libro le ayudaría cuando ella tuviera que pasar por un duelo.

Lamentablemente, días después de que grabara este podcast, Aislinn Derbez enfrentó la muerte de Gabriela Michel.

Aislinn Derbez y Camila Sodi hablaron del duelo de perder a una madre día antes de la muerte de Gabriela Michel (Especial)

¿Coincidencia? Los seguidores de Aislinn Derbez creen que Camila Sodi la guió

Algunos seguidores de Aislinn Derbez señalaron la coincidencia de la fecha de publicación del episodio y la muerte de de Gabriela Michel.

Otros sospechan que por cuestión de marketing, el episodio se estrenó un día después de la muerte de Gabriela Michel.

Los Fans de Aislinn Derbez celebran que previo al duelo, la actriz pudo tener una ejemplo de cómo enfrentar la muerte de una madre.

“Es increíble como la vida nos va preparando para algunas cosas” y “El podcast era para sanar su corazón y aún no lo sabía” fueron los comentarios.