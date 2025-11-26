Vadhir Derbez -de 34 años de edad- envía contundente mensaje tras la muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez.

La familia paterna de Aislinn Derbez fue criticada por no manifestarse horas después de que se confirmara la muerte de Gabriela Michel, por lo que Vadhir Derbez se defendió.

Vadhir Derbez arremete contra los criticones en medio del duelo de Aislinn Derbez

Gabriela Michel murió de un infarto el lunes 24 de noviembre, así lo confirmó Aislinn Derbez a través de una historia en Instagram.

La familia Derbez manifestó su apoyo y cariño a Aislinn Derbez -de 39 años de edad- al día siguiente de que se diera a conocer la noticia.

Vadhir Derbez comparte mensaje para Aislinn Derbez (Instagram/@vadhird)

Vadhir Derbez compartió un mensaje de cariño a su hermana y fue contundente con quienes lo criticaron por no pronunciarse de inmediato tras la muerte de Gabriela Michel.

"Te amo hermana, sabes que estamos siempre aquí para contenerte y apoyar" Vadhir Derbez

El actor expresó que le sorprendía la actitud de las personas ante las tragedias ajenas, pues lo llamaban “insensible” por no compartir sus condolencias en redes sociales por la muerte de la mamá de su hermana.

"Me sorprende ver como reacciona la sociedad con estas cosas en redes. Me han llegado una cantidad de mensajes en los stories que ya tenía ayer, sobre lo insensible que soy, y como no estoy apoyando a mi hermana en estos momentos" Vadhir Derbez

Vadhir Derbez mencionó que él estuvo en el momento más complicado con Aislinn Derbez, pero no lo publicó, porque no era necesario.

"Lo que si es insensible es que mientras uno está en un duelo, tenga que buscar fotos y ver que postear para que la gente vea que estas ‘apoyando‘" Vadhir Derbez

El también cantante explicó que era de “mal gusto” buscar la foto perfecta para postear un mensaje de apoyo, cuando hay cosas más importantes en momentos como el duelo.

Eugenio Derbez, Aislinn Derbez y Vadhir Derbez (@aislinnderbez)

Vadhir Derbez defiende a su familia de los detractores

El mensaje de Vadhir Derbez fue contundente, su publicación era para que dejaran de molestarlo y dejaran vivir su duelo en paz a Aislinn Derbez.

Vadhir Derbez dejó claro que apoyará incondicionalmente a su hermana y no necesita presumirlo para.

"No todo lo que pasa a puertas cerradas será publicado, y está bien. Gracias por los mensajes de apoyo y amor a mi familia" Vadhir Derbez

La publicación de Vadhir Derbez recibió varios comentarios a favor y hasta Alessandra Rosaldo -de 54 años de edad- le agradeció por defender a su familia.

"Gracias por aclarar lo que es increíble que se tenga que aclarar. Unidos siempre desde el corazón" Alessandra Rosaldo