Jorge Alberto Aguilera, padrastro de Aislinn Derbez, reveló cómo era su relación con Eugenio Derbez, de 64 años de edad.

Gabriela Michel y José Alberto Aguilera fueron pareja por varios años, por lo que el locutor formó parte en la vida de Aislinn Derbez.

Así era la relación entre Jorge Alberto Aguilera y Eugenio Derbez

Gabriela Michel y Jorge Alberto Aguilera ya estaban separados, pero el locutor buscaba reconciliarse con ella.

Lamentablemente, Gabriela Michel murió el 24 de noviembre y se revivió una entrevista donde Alberto Aguilera revelaba cómo se llevaba con Eugenio Derbez.

Jorge Alberto Aguilera narró en una entrevista con Matilde Obregón que conocía a Eugenio Derbez desde hace varios años, pero nunca habían entablado una amistad.

La relación entre Eugenio Derbez y José Alberto Aguilera ha sido cordial y respetuosa, pero nunca han mantenido una conversación profunda.

Eugenio Derbez y Jorge Alberto Aguilera han sido compañeros de trabajo, incluso estuvieron juntos en una entrevista con René Franco .

Eugenio Derbez (Eugenio Derbez Instagram @ederbez)

Aislinn Derbez no es cercana a Jorge Alberto Aguilera

Años después del nacimiento de Aislinn Derbez, Gabriela Michel se casó con Jorge Alberto Aguilera.

El esposo de Gabriela Michel reveló que no mantenía una relación cercana con Aislinn Derbez.

“Yo no tengo una relación cercana con Ais”, contó Jorge Alberto Aguilera, pero destacó que sí es muy unida con sus hermanas Michel y Chiara.

Aislinn Derbez ya no mantiene contacto con Jorge Alberto Aguilera, pero se han reunido gracias al hijo de Michele Aguilera.

Jorge Alberto Aguilera y Gabriela Michel ya no estaban juntos; incluso, la influencer Chamonic reveló que la mamá de Aislinn Derbez vivía en una casa de reposo.

Aislinn Derbez compartió una historia en Instagram y reveló que su madre murió de un infarto.

Sin embargo, también se dice que Gabriela Michel sufrió un accidente doméstico; al parecer, cayó y se golpeó la cabeza, lo que derivó en un infarto y murió.