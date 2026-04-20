Christian Nodal y Ángela Aguilar enfrentan intensos rumores de divorcio tras la desaparición de la cantante en redes sociales, el supuesto unfollow de Nodal a la mamá de Ángela y versiones de una supuesta amante fija.

El escándalo estalló tras el polémico video de “Un Vals” de Nodal, que desató especulaciones sobre infidelidad y tensiones familiares; sin embargo, hay quien asegura que todo es una estrategia de marketing.

Christian Nodal y Ángela Aguilar ¿al borde del divorcio? Fuertes rumores de infidelidad y separación sacuden a la pareja

De acuerdo con reportes de periodistas como Gustavo Adolfo Infante, Christian Nodal y Ángela Aguilar estaría separada desde el 17 de abril de 2026.

Aunque fuentes cercanas indican que Ángela Aguilar habría abandonado el hogar conyugal en Houston y se habría refugiado en el rancho familiar en Texas, mientras crecen las versiones de que Christian Nodal le habría sido infiel con una mujer dominicana radicada en Miami.

El detonante principal habría sido el video de “Un Vals”, donde una modelo con fuerte parecido a Cazzu, generó furia en la familia Aguilar.

Según algunos rumores, Pepe Aguilar, padre de Ángela, habría intervenido en las discusiones tras el video de “Un Vals”, y hasta se menciona un posible enfrentamiento que terminó con Nodal fuera del rancho familiar.

Aseguran que Nodal dejó de seguir a la mamá de Ángela Aguilar, aumentando rumores de separación (Instagram)

Aseguran que Nodal dejó de seguir a la mamá de Ángela Aguilar, aumentando rumores de separación (Instagram)

¿Estrategia de Pepe Aguilar para salvar la carrera de Ángela?

Una teoría que circula con fuerza en redes, como la compartida por cuentas de chismes, sugiere que toda esta “movida” de la supuesta separación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, sería orquestada por Pepe Aguilar para generar empatía hacia su hija, cuya figura y carrera estarían en declive.

Según esta versión, el daño que la pareja provocó con su relación les estaría regresando “el triple”, buscando posicionar a Ángela como víctima y reactivar su imagen pública.

Hasta el momento, ni Christian Nodal ni Ángela Aguilar han confirmado la separación o el divorcio; cabe recordar que la pareja se casó en una ceremonia civil en 2024.

También resurge el tema del supuesto acuerdo prenupcial que obligaría a Nodal a pagar una fuerte cantidad en caso de infidelidad.