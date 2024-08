El capítulo completo en YouTube de los papás de Peppa Pig cuando eran niños está disponible en español y te decimos cómo verlo.

Un nuevo capítulo completo de Peppa Pig ha revelado un poco del pasado de los papás de la cerdita.

En esta ocasión, el capítulo de Peppa Pig muestra un poco de cuando Mamá Cerdita y Papá Cerdito eran niños.

¿De qué trata el capítulo completo en YouTube de los papás de Peppa Pig cuando eran niños?

En el nuevo capítulo completo en YouTube y en español latino de Peppa Pig, se ha revelado un poco del pasado de los papás Cerdito, lo cual ha intrigado a todos los fans de esta serie animada.

Pues se ha mostrado en este capítulo cuando los papás de Peppa Pig eran niños, revelando que ambos iban a la misma escuela.

Y no solo eso, sino que la señora Gacela fue la maestra de los papás de Peppa Pig e incluso se revela que Papá Cerdito jamás recibió una estrella en su clase.

No obstante, eso no detiene a papá cerdito de demostrar sus otras capacidades pese a no haber ganado una estrella en clase.

El capítulo completo de los papás de Peppa Pig cuando eran niños en YouTube (YouTube)

¿Dónde ver el capítulo completo en español de los papás de Peppa Pig cuando eran niños?

El capítulo completo de Peppa Pig en español en donde muestra a sus papás cuando eran niños, está disponible a través de la plataforma de YouTube.

Pero ¿en qué canal ver este nuevo capítulo completo y en español latino? Aquí te decimos en dónde puedes verlo.

Este episodio de Peppa Pig en donde sus papás son niños, se encuentra disponible en el canal de YouTube llamado Peppa Pig Español - Canal Oficial.

El cual además de contar con el capítulo completo de Peppa Pig en donde sus papás son niños, tiene muchos otros de todas las temporadas de la popular serie animada.