Kunno comparte fotos junto Christian Nodal y Ángela Aguilar para frenar los rumores sobre su ruptura y hasta de infidelidad.

A mediados de abril trascendió que Christian Nodal y Ángela Aguilar atravesaban una crisis matrimonial relacionada con el video de “Un vals”, luego de que la modelo se pareciera a Cazzu.

Kunno frena rumores sobre la ruptura de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Durante la noche del jueves 23 de abril, Junto compartió dos fotos en sus historias en Instagram donde aparecen Christian Nodal y Ángela Aguilar.

En la primera imagen aparece Christian Nodal de espaldas mientras Ángela Aguilar lo miraba frente a un atardecer con la descripción: “Mis papis”.

Kunno comparte fotos de Christian Nodal y Ángela Aguilar (Instagram/@papikunno )

En otra foto aparece Kunno abrazando a Christian Nodal y Ángela Aguilar con la frase: “Felices los tres”.

Kunno buscaría acabar con los rumores de que Christian Nodal y Ángela Aguilar terminaron, incluso presumió que se fueron de vacaciones juntos.

Horas después, el influencer presumió una foto desde un caballo, lo que confirmaría que está de vacaciones con Ángela Aguilar y su esposo.

Kunno comparte foto junto a Ángela Aguilar y Christian Nodal (Instagram/@papikunno)

Esto ha compartido Ángela Aguilar tras rumores de separación

Ángela Aguilar se ha mantenido al margen de los rumores sobre su separación y recientemente compartió una historia en Instagram sobre su nueva canción “China de los ojos negros”.

Mientras que Christian Nodal compartió fotos de sus casa y agradeció a sus fans de Aguascalientes por las rosas que le regalaron en el Palenque de San Marcos.

Hasta el momento la pareja no ha confirmado o desmentido los rumores sobre su separación, lo que ha generado más especulaciones.

Incluso, los detractores de Ángela Aguilar aseguran que las fotos que compartió Kunno fueron hechas con IA y que sí está separada de Christian Nodal.