Christian Nodal se presentó en la Feria de San Marcos en Aguascalientes y cantó “Un vals” en medio de la polémica del video oficial y rumores de una separación.

El miércoles de 22 de abril se presentó Christian Nodal en Aguascalientes, lo cual causó gran expectativa pues muchos esperaban ver a Ángela Aguilar para desmentir que atraviesan una crisis matrimonial.

Christian Nodal se presenta en la Feria de San Marcos y cantó “Un vals”

Ángela Aguilar no acompañó a Christian Nodal a su presentación en Aguascalientes y muchos esperaban que el cantante ya no portara su anillo de bodas.

Christian Nodal se mostró alegre e interpretó “Un Vals”, su último sencillo y el cual generó polémica por el video oficial donde aparece una modelo con características similares a Cazzu.

Esta fue la primera vez que Christian Nodal cantaba “Un Vals” en vivo y aseguran que el cantante tuvo éxito en su presentación.

Tras terminar el concierto, Christian Nodal tardó dos horas en salir del recinto bajo un fuerte dispositivo de seguridad y sin atender a la prensa.

Christian Nodal refuerza seguridad tras hechos violentos en Zacatecas (Agencia México)

Christian Nodal cantó “Vete ya” de Valentín Elizalde y aseguran que fue una indirecta

“Vete ya” formó parte del repertorio de Christian Nodal en la Feria de San Marcos, lo cual generó más especulaciones.

La conocida canción de Valentín Elizalde habla de una relación rota, por lo que muchos aseguran que fue una indirecta para Ángela Aguilar.

Hasta el momento la pareja no ha confirmado o desmentido su divorcio, pero se dice que están separados desde mediados de abril.

Los rumores sobre una separación iniciaron cuando Christian Nodal reveló que su boda religiosa se había pospuesto.

El cantante justificó la decisión tras vivir problemas de seguridad mientras abandonaban Zacatecas.

Sin embargo, los problemas de Christian Nodal y Ángela Aguilar estarían relacionados con el video de “Un Vals” y otras situaciones que han afectado su relación.