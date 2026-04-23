Dagna Mata denuncia que el equipo de Christian Nodal la quiere obligar a firmar un contrato de confidencialidad y, si no accede, no le pagarán su trabajo como modelo.

El miércoles 22 de abril, Dagna Mata compartió un video para denunciar que la productora del video de Christian Nodal le debe más de 12 mil pesos.

Dagna Mata denuncia presión por parte del equipo de Christian Nodal

Dagna Mata reveló que la productora del video de Christian Nodal la contrató como extra, por lo que no sabía que la utilizarían como protagonista de “Un Vals”.

Luego de la polémica, a Dagna Mata le ofrecieron más de 6 mil pesos para firmar un contrato de confidencialidad y así no hablar del tema en redes sociales.

“En resumen, hasta el día de hoy no se me ha cumplido con el pago que corresponde con mi trabajo y honestamente no creo que esto suceda” Dagna Mata

Dado que la productora aún le debe 12 mil 435 pesos, insisten en que debe firmar el contrato de confidencialidad para obtener su pago.

“Hay algo más grande que el dinero no puede comprar y es la dignidad. Yo no voy a regalar mi trabajo que es de hace muchos años, ni tampoco mi espacio de trabajo como son mis redes sociales” Dagna Mata

Dagna Mata ya no quiere hablar de la polémica del video de Christian Nodal

El parecido de Dagna Mata con Cazzu generó una ola de críticas contra Christian Nodal, a quien acusaron de querer llamar la atención con el video.

Dagna Mata aclaró al inicio de su video que ya no quiere hablar más del tema y que su única intención es defender su trabajo.

La modelo narra que no hizo casting para el video y solo la contactaron por Instagram, ya que sería una extra.

Las grabaciones duraron cuatro días y hubo escenas que se grabaron, pero no quedaron en la edición final.

Tras el estreno de “Un Vals”, Dagna Mata se dio cuenta de que era la protagonista y se percató de la historia que querían contar a través de su imagen.

Dagna Mata cree que la usaron con la intención de hacerle daño a Cazzu y trataron de silenciarla presionándola para firmar el contrato de confidencialidad a cambio de su pago.