Pepe Aguilar fue cuestionado sobre la cancelación de la boda religiosa de su hija Ángela Aguilar y Christian Nodal, pero el cantante se deslindó de los rumores de separación.

“Mira, yo no soy el vocero de Ángela. Pregúntale a Ángela” Pepe Aguilar, cantante

Tras un evento ecuestre en Campo Militar Marte en la CDMX, el intérprete reiteró que no es vocero de Ángela Aguilar y evitó pronunciarse sobre la polémica generada por el video musical Un Vals.

Desde el 17 de abril de 2026 circulan versiones de ruptura entre la pareja, aunque oficialmente solo se ha confirmado el aplazamiento de la boda religiosa.

Pepe Aguilar y Christian Nodal (Instagram/@pepeaguilar_oficial)

Rumores apuntan a una separación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal por video de “Un Vals”

Desde el pasado 17 de abril ha circulado con fuerza un rumor que apunta a una separación definitiva entre Ángela Aguilar y Christian Nodal.

La pareja no ha salido del escrutinio público desde que anunciaron su relación en junio de 2024; pero al parecer el estreno de “Un Vals” habría sido la gota que derramó el baso.

Ángela Aguilar y Christian Nodal en los Latin Grammy posando como esposos. (ALBERTO E. RODRIGUEZ / Getty Images via AFP)

La supuesta separación surgió luego del estreno de la canción, en cuyo video participa una modelo que fue comparada con Ángela Aguilar y Cazzu por su parecido con ambas artistas.

La modelo se pronunció al respecto y pidió un alto a las comparaciones, mientras que un miembro del equipo de Chistian Nodal asumió la culpa por haber contratado a la joven.

Sin embargo, periodistas en México apuntan a que Ángela Aguilar llegó a su límite con su esposo, lo que desató un pleito familiar en el que Pepe Aguilar interfirió.

Por el momento, la pareja no ha salido a confirmar o desmentir una separación, pero los rumores crecieron cuando se anunció que la boda religiosa, programada para mayo próximo, sería pospuesta.

Christian Nodal puntializó a los problemas de seguiridad en el país como detonante para atrasar la boda, pero para el público es la forma en la que la pareja irpa anunciando su separación.

Aún así, hay quienes especulan el escámndalo de la separación es una estrategia de marketing con la que buscan volver a ganar la simpatía del público tras dos años seguidos de escándalos.