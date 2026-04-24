Florinda Meza reaccionó a los rumores de separación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, al ser cuestionada por reporteros en el aeropuerto.

La actriz de 77 años de edad aseguró que no le sorprende cómo se viven hoy las relaciones y compartió tres consejos que, según dijo, le transmitió su abuela para mantener un matrimonio duradero.

“La gente ahora se junta, se casa, se separa”

Además, recordó que con Chespirito solo enfrentó dificultades por temas de salud.

Los tres consejos de Florinda Meza a Christian Nodal y Ángela Aguilar

En medio de los rumores de separación que, una vez más, rodean a Christian Nodal y Ángela Aguilar, Florinda Meza emitió tres polémicos consejos.

Sin hablar directamente del cantante o Ángela Aguilar, Florinda Meza se dijo poco sorprendida por cómo se viven hoy en día las relaciones.

“La gente ahora se junta, se casa, se separa”, dijo y posteriormente compartió a la pareja tres consejos para tener una relación duradera:

Nunca dures media hora enojada con tu marido Jamás vayas a la cama enojada con tu marido El éxito es dormir todas las noches sin calzones

Ángela Aguilar y Christian Nodal (Michelle Roas)

Florinda Meza habla de la única crisis que enfrentó con Chespirito

Florinda Meza niega haber pasado por una crisis matrimonial con Chespirito, ni siquiera por el desagrado que sentía por sus hijos, misma que en el 2025 la puso en medio de la polémica.

Florida Meza asegura que no tenía problemas con el fallecido comediante porque tuvo la suerte de encontrar el amor verdadero.

No obstante, sí hubo una dificultad entre ambos y no precisamente fue por falta de amor sino por un tema de salud. De esto habló frente a cámaras de Grupo Fórmula:

“Crisis nunca tuvimos. Para mí fue una crisis su enfermedad porque es sumamente doloroso ver cómo se va consumiendo tu pareja y no hacer nada” Florinda Meza

💗"Nunca dures más de media hora enojada con tu marido": Florinda Meza manda consejo a Ángela Aguilar y a Christian Nodal para que su matrimonio dure mucho tiempo.



Con Maxine Woodside (@maxwoodside) en #TodoParaLaMujer. pic.twitter.com/H50RMKZMqk — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) April 24, 2026

Cabe mencionar que Roberto Gómez Bolaños, padecía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), así como Parkinson tardío.

En sus últimos veces de vida tuvo dificultades de movilidad y pérdida del oído. Murió a los 85 años de edad por una insuficiencia cardíaca.