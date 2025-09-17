El hate contra Ángela Aguilar no cesa, por el contrario, aumenta, razón por lo que Susana Zabaleta, Adela Micha y Ana Bárbara piden a sus detractores parar.
Frente a cámaras de Venga La Alegría, Susana Zabaleta, Adela Micha y Ana Bárbara reprobaron que Ángela Aguilar sea juzgada por su vida personal.
Susana Zabaleta no juzga a Ángela Aguilar; ella es gente educada
A su paso por el Aeropuerto Internacional de la CDMX, Susana Zabaleta -de 60 años- reprobó que diversos medios de comunicación aseguraren que no soporta a Ángela Aguilar -de 21 años-.
Conclusión a la que llegaron luego de ver muy atenta a Susana Zabaleta, junto a su novio, en la comida de Los 300 líderes más influyentes de México.
“Fuimos la única pareja que volteó a ver a Ángela. La única que le aplaudió, los únicos”, aclaró y enseguida indicó que no la estaba juzgando ya que ella no es así, ella es gente educada.
“No estamos en posición de juzgar a nadie”: Adela Micha
Por su parte, Adela Micha advirtió que no dará declaraciones sobre su entrevista al esposo de Ángela Aguilar, Christian Nodal -de 26 años-.
Así como, Adela Micha expresó su desacuerdo por los ataques que recibe Ángela Aguilar.
“Yo creo que ni nosotros, ni los periodistas, ni la gente, estamos en posición de juzgar a nadie y menos cuando se tratan de relaciones humanas”Adela Micha
Ana Bárbara pide que dejen en paz a la familia Aguilar
Ana Bárbara desea que los integrantes de la familia Aguilar, especialmente Ángela Aguilar, no sean señalados y juzgados por cómo llevan su vida.
A lo largo de su carrera artística, Ana Bárbara ha sido blanco de hate por temas vinculados a su vida personal.
Sus problemas con José Emilio Fernández Levy -de 21 años- se han vuelto mediáticos.
Por lo que al ver que Emiliano Aguilar -de 32 años- se está colgando de Los Aguilar así como los está atacando, pide no tomar partido ante lo evidente.
“Todos tenemos diferencias, y que de repente, cuando las personas que tu amas profundamente no están defendiendo lo indefendible y además están inventando por lo que traigan en el alma, es desafortunado y muy triste. Aunque nos vean artistas muchas veces somos víctimas de las personas que amamos”Ana Bárbara