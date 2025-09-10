La aparición de Ángela Aguilar de 21 años de edad, en el evento de Los 300 Líderes de México 2025 tras polémicas declaraciones de su esposa la llevaron a tener desplante en el evento y que Paola Rojas ventiló.

Entre famosos, artistas, comunicadores, empresarios, fue que Ángela Aguilar cantó en Los 300 Líderes de México 2025, pero Paola Rojas de 48 años de edad, no pudo evitar notar el desaire que tuvo al llegar al evento.

Ángela Aguilar no le dio el saludo a nadie en Los 300 Líderes de México 2025, contó Paola Rojas

La polémica sigue persiguiendo a Ángela Aguilar, luego de las declaraciones que Christian Nodal de 26 años de edad, dio sobre su matrimonio y es que parece que eso les causó tensión.

Nada de decir que al matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal no les causa conflicto las polémicas y funas en redes sociales porque su presencia en Los 300 Líderes de México 2025 reveló lo contrario.

Ángela Aguilar, Christian Nodal (Especial)

Además de que el matrimonio llegó rodeado de seguridad, Paola Rojas, quien fue al evento, contó lo que notó cuando se sentaron en la mesa que les tocaba.

Fue en De Pisa y Corre de Imagen Televisión que Paola Rojas contó que Ángela Aguilar y Christian Nodal se vieron muy mal al llegar a Los 300 Líderes de México 2025.

Paola Rojas, periodista. (@paolarojasmx)

Y es que Paola Rojas aseguró que Ángela Aguilar y Christian Nodal no le dirigieron la palabra a nadie de los otros invitados con los que compartieron mesa, así como tampoco la mirada.

“Se sentaron [Christian Nodal y Ángela Aguilar] por unos instantes en esa mesa, y pues no saludaron al resto de las personas. Llegan y ni voltean”. Paola Rojas, periodista.

Incluso, la periodista señaló que así como se ve en los videos virales que llegan, se sientan y no voltean, así estuvieron en toda su estancia.

La tremenda vergüenza que pasó Christian Nodal por mal educado en Los 300 Líderes de México 2025

La mala educación se le notó a Ángela Aguilar y Christian Nodal al no saludar a nadie de las personas con quiénes compartieron mesa en Los 300 Líderes de México 2025, pero a él se le sumó otro punto.

Y es que Paola Rojas no solo contó este desaire del matrimonio, sino la tremenda vergüenza que Christian Nodal pasó en el evento por su falta de civismo.

La periodista explicó que durante Los 300 Líderes de México 2025 pusieron el Himno Nacional, por lo que todos los invitados se pusieron de pie para entonarlo, excepto Christian Nodal.

Ante ello, una persona de la organización del evento se acercó a Christian Nodal en pleno Himno Nacional para pedirle que se pusiera de pie, por lo que al cantante no le quedó de otra que pararse.

“Pusieron el Himno Nacional y le tuvieron que pedir a Christian Nodal ‘oiga, pongase de pie a entonar el Himno Nacional’ ahora si que esos modales y ese civismo”. Paola Rojas, periodista.

Aunque Paola Rojas no especificó, por su narración se entiende que Ángela Aguilar sí entonó el Himno Nacinal de pie, así como Leonardo Aguilar quien los acompañó a Los 300 Líderes de México .