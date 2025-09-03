A poco de darse a conocer que Pepe Aguilar dará el Grito de Independencia en Guadalajara, Jalisco, junto a sus hijos: Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar, sus haters no están soportando.

Por lo que detractores de Pepe Aguilar y Ángela Aguilar, están recabando firmas mediante el portal change.org para que los cantantes sean cancelados.

No quieren a Pepe Aguilar ni a Ángela Aguilar en Grito de Independencia 2025 de Guadalajara, Jalisco

Pepe Aguilar ofrecerá un concierto gratuito como parte del Grito de Independencia 2025 de Guadalajara, Jalisco; evento que incluirá la participación de Ángela Aguilar, de 21 años y Leonardo Aguilar, de 26 años.

Pese a que Pepe Aguilar, de 57 años, es uno de los cantantes con gran peso en el regional mexicano, haters de Ángela Aguilar, se han propuesto arruinar a la dinastía.

Mediante charge.org, portal que suele utilizarse para alzar la voz e iniciar peticiones sobre temas sociales, entre otras cosas, haters están recabando firmas con el objetivo de que se cancele la presentación.

Susan Belén Yáñez, creadora de la petición, argumenta que la famosa familia merece ser cancelada porque Pepe Aguilar “siente desprecio por los migrantes”.

Esto porque Pepe Aguilar, en un concierto que ofreció en Estados Unidos, señaló que uno de los problemas de la migración es porque las cosas no se hacen legalmente bien.

“En un momento histórico en el que el mundo enfrenta crisis humanitarias y conflictos sociales derivados de la migración, resulta inaceptable que en una de las fechas más simbólicas para México se dé escenario y recursos públicos a artistas que han despreciado, de manera directa o indirecta, a quienes migran por necesidad. Pepe Aguilar pidió en un concierto en Estados Unidos “hacer las cosas legalmente, sin pretextos”, desconociendo la dura realidad de millones de mexicanos indocumentados que enfrentan persecución, explotación y violaciones a sus derechos humanos”

Pepe Aguilar, cantante. (Agencia México)

Así como justifica su rechazo por Ángela Aguilar, informando que en el pasado, la esposa de Christian Nodal, de 26 años, se describió como “mexicoamericana legal”.

Declaración que marcó una división entre legales e ilegales, lo que le rompió el corazón a muchas personas.

“Ángela Aguilar se describió como mexicoamericana legal, marcando una división dolorosa entre migrantes legales e ilegales, cuando todos compartimos la misma identidad mexicana”

Ángela Aguilar (Instagram/@angela_aguilar_)

Asimismo, sin detallar los escándalos en los que Ángela Aguilar se ha visto envuelta por su relación con Christian Nodal, la creadora señala que la joven cantante no es un buen ejemplo.

Y la familia Aguilar tampoco ya que han mostrado actitudes elitistas y se han alejado de su público mexicano.

Se proponen arruinar concierto de Los Aguilar en Guadalajara, Jalisco (charge.org)

Hasta el momento se han recolectado más de 18 mil firmas.

Sin embargo, no está claro si las firmas corresponde a ciudadanos de Guadalajara, Jalisco, donde la población supera los 8.9 millones de habitantes.

¿Christian Nodal será parte del Grito de Independencia 2025 de Guadalajara, Jalisco?

Será el próximo 15 de septiembre cuando Pepe Aguilar, junto a sus hijos, dé el Grito de Independencia en Guadalajara, Jalisco, por lo que algunas personas creen que Christian Nodal podría ser parte del festejo.

Y es que Christian Nodal, desde su matrimonio con Ángela Aguilar, procura acompañar a su esposa a sus eventos en solitario y junto a Pepe Aguilar.

Ángela Aguilar y Christian Nodal (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

Esta vez no sería la excepción; no obstante, en redes sociales se dice que el cantante fue contratado para dar un show gratuito en Morelia, Michoacán, el 15 de septiembre.

Por lo que de confirmarse, esta sería la razón por la que Christian Nodal no estaría con la familia Aguilar en Guadalajara, Jalisco, durante el Grito de Independencia 2025.