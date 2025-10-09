El miércoles 8 de octubre Ángela Aguilar cumplió 22 años de edad y sus fans llenaron las redes sociales con cientos de mensajes de felicitación.

Sin duda alguna, quien resultó ser su fan número uno fue su padre, Pepe Aguilar. Siendo el cantante quien le dedicó un emotivo mensaje a quien describió como su “mayor orgullo”.

“Nunca nadie podrá apagar tu luz“, dice Pepe Aguilar a Ángela Aguilar por su cumpleaños

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Pepe Aguilar compartió un video con fotos que muestran a una niña, joven y adulta Ángela Aguilar.

Las emotivas imágenes fueron acompañadas por la canción “Tu sangre en mi cuerpo“, misma que interpretan padre e hija.

Ángela Aguilar, cantante. (@AngelaAguilarOf)

En su mensaje, don Pepe Aguilar se dice orgulloso y sorprendido porque su hija esté cumpliendo ya 22 años de edad.

“Has crecido entre luces y sombras, aprendiendo, cayendo, volviendo a levantarte”, escribió el cantante al inicio de su felicitación.

En la publicación la familia comenzó a recibir comentarios en los que usuarios y fans se unían a los buenos deseos de cumpleaños.

Por su parte, Pepe Aguilar continuaba los elogios hacia su hija, explicando que el amor de padre es único en la vida.

“El amor de un padre no se explica… se agradece a la vida", finalizaba el cantante con seguido de un “Te amo, hija”.

Ángela Aguilar celebra su cumpleaños y lo presume en redes sociales

Días previos a cumplir años oficialmente, Ángela Aguilar comenzó a presumir los primeros detalles de cumpleaños que le estuvieron haciendo llegar.

Fue hace un año cuando su esposo Christian Nodal -de 26 años de edad- la sorprendió con un romántico espectáculo de fuegos artificiales.

Este año, los festejos comenzaron con un poco más de tranquilidad, pues la cantante recibió un delicioso postre de cumpleaños.

Del mismo modo, sus fans han estado al pendiente de la celebración, siendo que le han dedicado edits y mensajes igual de emotivos que los de Pepe Aguilar.