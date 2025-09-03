Ángela Aguilar -de 21 años de edad- es la mejor amiga de Kunno, por lo que él asegura conocerla muy bien y destacó su empatía.

Kunno -de 25 años de edad- ya no le teme a la funa y ha defendido a Ángela Aguilar en diversas ocasiones.

Kunno asegura que Ángela Aguilar es una buena persona y empática

Durante un encuentro con medios, Kunno habló de Ángela Aguilar, de quien aseguró que es una mujer con muchas virtudes.

Asimismo, Kunno condenó que las burlas y críticas en redes sociales han sido muy duras para Ángela Aguilar.

“Yo siempre voy a ser solidario con cualquiera que esté recibiendo olas de hate de esa magnitud, así como lo he hecho con Ángela lo he hecho con otras amigas como Bárbara, como Galilea” Kunno

Ángela Aguilar (Instagram/@angela_aguilar_)

Aprovechando que el nombre de la cantante salió a colación, Kunno destacó que Ángela Aguilar es una mujer con muchas cualidades.

Además de muy solidaria y empática, pues no duda el dar la mano a quien lo necesite.

“Lo que yo me he dado cuenta es que es muy empática con la gente que la rodea, siempre los ayuda, los levanta, si necesitas su ayuda ella te la va a dar” Kunno

Kunno, influencer. (@papikunno)

Kunno revela si Ángela Aguilar será madre pronto

Ángela Aguilar es amiga íntima de Kunno, quien no duda en hablar de la vida privada de la cantante.

Kunno fue cuestionado sobre si Ángela Aguilar y Christian Nodal -de 26 años de edad- buscarán ser padres pronto.

El influencer expresó que, por el momento, la pareja no busca tener un hijo y prefieren las mascotas.

“Ahorita andan con muchos perritos, pero no, no sé”, dijo Kunno, quien considera que Ángela Aguilar es muy joven para ser madre: “Le falta mucho por vivir”.

Kunno dice que Ángela Aguilar está enfocada en su carrera y matrimonio, por lo que no cree que vaya a ser madre pronto.

Por otro lado, Kunno fue cuestionado sobre si era verdad que Christian Nodal le había ofrecido un millón de pesos a Adela Micha -de 62 años de edad- para que no sacara su entrevista.

A lo que Kunno contestó que él solo era amigo del cantante, no de su equipo de finanzas, por lo que no tenía idea.