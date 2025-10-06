Ángela Aguilar -de 21 años de edad- cumplirá años el 8 de octubre y presume su regalo de cumpleaños en sus redes sociales.

El miércoles será el cumpleaños 22 de Ángela Aguilar, pero ella ya empezó la celebración.

Ángela Aguilar presume su regalo de cumpleaños desde un avión privado

El lunes 6 de octubre, Ángela Aguilar compartió una historia en Instagram donde mostró su primer regalo de cumpleaños.

“Empezando con las festividades”, escribió Ángela Aguilar en su historias, donde mostraba una rebanada de pastel con la frase Happy Birthday.

La fotografía fue tomada en un avión privado con Ángela Aguilar comenzando las celebraciones por su cumpleaños.

Ángela Aguilar no ha compartido cómo celebrará su cumpleaños, pero se espera que haga una fiesta con su familia y esposo.

Fans y detractores de Ángela Aguilar esperan con ansias el regalo que le dará Christian Nodal, de 26 años de edad.

Mientras tanto, la cantante dejó de lado los malos comentarios y los memes para festejar su próximo cumpleaños.

Ángela Aguilar cumpleaños años en medio del escándalo

A un año de su matrimonio con Christian Nodal, Ángela Aguilar sigue siendo blanco de burlas y ataques en redes sociales.

Algunos aseguran que los escándalos de Ángela Aguilar han afectado su carrera; incluso, ya no llenaría recintos como en el inicio de su carrera.

La vida de Ángela Aguilar ha sido caótica desde que tenía 19 años, cuando se reveló que era pareja del compositor Gussy Lau, de 37 años de edad.

Meses después, Ángela Aguilar fue duramente criticada por decir que tenía “sangre argentina” durante el Mundial de Qatar 2022.

En 2024, Ángela Aguilar volvió a causar revuelo al confirmar su relación con Christian Nodal, un mes después de que terminara con Cazzu, de 31 años de edad.

Ángela Aguilar ha admitido que las críticas la han afectado, pero a pesar de todo, sigue activa en redes sociales y la música.