Se ha filtrado que Ángela Aguilar- de 21 años de edad-canceló 5 conciertos en Estados Unidos como parte de su gira “Libre Corazón Tour” por mala racha en México.

Se especula que actualmente Ángela Aguilar enfrenta una posible crisis en su carrera musical tras polémicas con Christian Nodal.

Ángela Aguilar cancela 5 conciertos en Estados Unidos tras polémicas de su vida amorosa

Tal parece que la carrera de Ángela Aguilar va en picada tras cancelar 5 conciertos en Estados Unidos de “Libre Corazón Tour”.

Hasta el momento, Ángela Aguilar no ha dado a conocer el motivo de las cancelaciones, pero en redes sociales especulan una baja venta de boletos.

Ángela Aguilar cancela 5 conciertos en Estados Unidos (Captura de pantalla / Captura de pantalla)

Los conciertos cancelados de Ángela Aguilar en Estados Unidos, incluían estas ciudades:

Pensilvania

Nueva Jersey

Misuri

Oklahoma

Carolina del Norte

A través de Ticketmaster se puede observar que los conciertos de Ángela Aguilar en las mencionadas ciudades están marcados como “cancelados”.

Ángela Aguilar anunció su gira por 17 ciudades de Estados Unidos, pero la venta de boletos ha sido lenta, lo que ha originado la cancelación de 5 conciertos.

Esto a pesar que los boletos de Ángela Aguilar tenían promociones y hasta una donación simbólica por boleto a causas migrantes.

La polémica en torno a su matrimonio con Christian Nodal han afectado su imagen pública y ha incrementado el “hate” en redes sociales.

Ángela Aguilar y Pepe Aguilar son invitados al Grito de Independencia 2025 en Guadalajara

Ángela Aguilar fue tendencia luego de que se confirmara su participación en las celebraciones del Grito de Independencia 2025 en Guadalajara.

La noticia fue anunciada por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien detalló que Ángela Aguilar y Pepe Aguilar ofrecerán un concierto gratuito.

Como era de esperarse, el público realizo una petición en Change.org para recabar firmas y cancelar el concierto de Ángela y Pepe Aguilar.

A pesar de la petición, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ha ratificado que el concierto se llevará a cabo como se tiene pactado.

Se ha señalado que, a pesar de su talento vocal, la vida amorosa de Ángela Aguilar esta afectando su carrera musical y a la dinastía Aguilar.