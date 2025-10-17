Ángela Aguilar -de 22 años de edad- pronunció un mensaje lleno de ‘miedo’ al recibir su premio La Musa Elena Casals Award.

Tras la polémica que se ha enfrentado por su relación con Christian Nodal -de 26 años de edad-, Ángela Aguilar fue reconocida por su labor como compositora.

Ángela Aguilar confiesa que siente ‘miedo’ al recibir su premio La Musa Elena Casals Award

Ángela Aguilar fue galardonada en La Musa Awards 2025 con el premio La Musa Elena Casals Award, en la ceremonia organizada por el Salón de la Fama de Compositores Latinos en Miami, Estados Unidos.

A través de las redes sociales se viralizó un video con el discurso lleno de ‘miedo’ de Ángela Aguilar.

La cantante reveló que en este punto de su vida estar en un cuarto lleno de gente le da mucho miedo.

Y es que Ángela Aguilar admitió que carga un gran peso emocional.

“Recibo este reconocimiento con el corazón lleno de gratitud. Siento que muchas veces se trata de hacer las cosas con miedo, pero no dejar de hacerlas y estar ahorita en este punto de mi vida en un cuarto lleno de gente me da mucho miedo” Ángela Aguilar

Ángela Aguilar destacó que estar bajo la atención pública como mujer es una presión muy fuerte , ya que cada error se hace más grande.

Además de que cada logro cuesta el doble, por lo que pidió más apoyo entre mujeres.

“Como mujeres en la industria sabemos que cada logro cuesta el doble y cada error pesa el triple. Apoyarnos no debería ser una excepción sino una costumbre. Gracias a todos que me han apoyado en este tiempo tan difícil” Ángela Aguilar

Ángela Aguilar (@angela_aguilar_ / Instagram )

Al recibir su premio La Musa Elena Casals Award, Ángela Aguilar confiesa que componer la ha salvado más de una vez

Durante su discurso, Ángela Aguilar reconoció cómo la composición se ha convertido en algo muy importante para su vida.

“Este premio dedicado a la composición significa mucho para mí, escribir canciones ha sido mi manera de entender lo que vivo aún incluso cuando las palabras habladas ya no me hacen sentido” Ángela Aguilar

Y es que se ha convertido en una manera de poder entender todo lo que vive y es algo que la salva.

“Cuando escribo siento que me salva. Escribir me ha salvado más de una vez y por eso agradezco tanto este reconocimiento” Ángela Aguilar

Ángela Aguilar reconoció que todavía le falta mucho, pero es un paso importante que reconozcan como transfiere el dolor al arte.

“Por eso también agradezco lo que representa, que es la oportunidad de transferir el dolor al arte. Una oportunidad que tengo hoy con este premio, que sé que todavía me falta mucho” Ángela Aguilar

Además, destacó que su reconocimiento es por todas las mujeres que han logrado sobresalir.

“Esto no solo es por nosotras, es por las que vinieron antes y como las que llegarán después” Ángela Aguilar