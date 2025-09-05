Emiliano Aguilar -de 32 años de edad- ya no se guarda nada y habló del romance de Ángela Aguilar con Gussy Lau.

Ángela Aguilar y Gussy Lau fueron novios en 2022, pero la relación terminó mal tras filtrarse unas fotos en Instagram.

Emiliano Aguilar habla del romance que salió mal entre Ángela Aguilar y Gussy Lau

Han pasado 3 años de la ruptura de Ángela Aguilar y Gussy Lau, pero Emiliano Aguilar le recordó a su hermana que fue él único que la apoyó en ese escándalo.

En entrevista con Javier Ceriani -de 54 años de edad- Emiliano Aguilar reveló que él trató de defender a Ángela Aguilar de las críticas por su relación con el compositor.

“Al principio la relación con mi hermana (Ángela Aguilar) sí estaba chida, no habla con nadie más, pero con mi hermana sí hablaba, pasaron unas cosas que no voy decir” Emiliano Aguilar

Emiliano Aguilar menciona que Ángela Aguilar era con la única que mantenía contacto, hace muchos años, pero pasaron situaciones que los separaron.

“Mucha gente no sabe, yo era el único que la defendía cuando pasó todo esto de su es (Gussy Lau) (…) cuando pasó toso ese rollo, pues yo la defendía de todos” Emiliano Aguilar

El rapero recuerda que él defendió hasta el final a su hermana, cuando la criticaban por ser novia de Gussy Lau.

Recordemos que Ángela Aguilar tuvo su primer escándalo cuando descubrieron que era novia de su compositor, Gussy Lau, de 37 años de edad.

Gussy Lau había compartido dos historias de Instagram junto a la cantante y estas se filtraron, lo cual generó críticas a Ángela Aguilar.

Quien era considerada como una joven promesa del regional mexicano.

¿Emiliano Aguilar se quiere reconciliar con Ángela Aguilar? Esto dijo

Emiliano Aguilar es firme y no quiere mantener ningún contacto con la familia Aguilar.

El cantante menciona que a pesar de haber mantenido una gran relación con Ángela Aguilar, ya no quiere reconciliarse con ella.

“No sé si se va escuchar mal, no sé que va a pasar, pero es mejor estar alejado de este tipo de cosas porque te dañan mentalmente” Emiliano Aguilar

Emiliano Aguilar aclara que Ángela Aguilar no es mala persona y por eso siempre la defendió, pero prefiere estar lejos de ella.

La relación entre Emiliano Aguilar y Ángela Aguilar empeoró, cuando Christian Nodal le escribió para insultarlo, por lo que no habrá reconciliación entre los hermanos.