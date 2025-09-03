Alicia Villarreal -de 54 años de edad- contrató a una afamada abogada para demandar a Francisco Cantú por acoso.

El domingo 31 de agosto, Alicia Villarreal compartió un comunicado para revelar que Mariel Colón es su nueva abogada en Estados Unidos.

Alicia Villarreal demandará a Francisco Cantú por acoso

Mariel Colón -de 31 años de edad- es la nueva representante legal de Alicia Villarreal en Estados Unidos.

Quien reveló a De Primera Mano que va a demandar a Francisco Cantú porque se siente acosada.

La cantante había optado por ignorar los comentarios de Francisco Cantú, pero este hombre ha seguido hablando de ella, lo cual ya molestó a Alicia Villarreal.

“Desde tiempo atrás, Francisco Cantú ha estado haciendo unas manifestaciones en contra de mi clienta, ha dicho que tuvieron una relación, una serie de cosas que no son ciertas” Mariel Colón

Alicia Villarreal decidió demandar a Francisco Cantú por acoso cuando descubrió que la fue a buscar a uno de sus conciertos en California.

Lo cual la puso nerviosa y ahora Alicia Villarreal teme por su seguridad.

“No fue hasta este sábado (30 de agosto) que esta persona Francisco Cantú, se aparece en uno de los conciertos que Alicia estaba teniendo en California, entonces ahora ya es algo que se está saliendo de control”. Mariel Colón

Mariel Colón contó que van a demandar a Francisco Cantú por difamación y pedirá una orden de protección.

Esta, para que las autoridades de California obliguen a este sujeto a alejarse de la cantante.

Alicia Villarreal (Alicia Villarreal Facebook @Alicia Villarreal )

Alicia Villarreal teme por su vida porque Francisco Cantú la está acechando

Mariel Colón reveló en una entrevista que Francisco Cantú ha tratado de sabotear los conciertos de Alicia Villarreal diciendo que afuera de los recintos estaría ICE.

Recordemos que el Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE) ha hecho redadas para detener personas sin documentos en Estados Unidos.

Además, Francisco Cantú ha asistido a diversos conciertos de Alicia Villarreal en California y la seguridad se ha percatado de su presencia.

Alicia Villarreal teme por su vida, pues Francisco Cantú la sigue acosando y llevará un proceso civil en su contra.

“Días antes, en el Facebook de Francisco Cantú, él había estado poniendo notas o comentarios que no fueran a esos eventos en California porque el ICE iba a estar ahí, también saboteando su concierto”. Francisco Cantú

Francisco Cantú sigue generando polémica a ‘costillas’ de Alicia Villarreal, pues ahora le aseguró a TVNotas que Cibad Hernández, novio de la cantante, es bisexual.

Por lo que Mariel Colón no descarta colocar esta entrevista entre las pruebas contra Francisco Cantú.