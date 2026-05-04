Diego Lainez Leyva, originario de Villahermosa, Tabasco, es uno de los talentos más prometedores del fútbol mexicano.

Formado en las fuerzas básicas del América, debutó en 2017 con apenas 16 años y rápidamente llamó la atención por su habilidad técnica y creatividad.

En 2019 emigró al Real Betis de España, convirtiéndose en uno de los mexicanos más jóvenes en jugar en Europa, con paso posterior por el Braga de Portugal.

Desde 2023 milita en Tigres UANL y sigue siendo parte de la Selección Mexicana, aunque no fue convocado para el Mundial 2026.

¿Quién es Diego Lainez?

Diego Lainez Leyva es un futbolista mexicano que juega como extremo o mediocampista ofensivo; actualmente milita en el Tigres UANL y forma parte de la Selección Mexicana.

Nació en Villahermosa, Tabasco, y se formó en las fuerzas básicas del Club América, donde debutó en 2017 con apenas 16 años, convirtiéndose en una de las promesas más jóvenes del fútbol mexicano.

En 2019 dio el salto a Europa al fichar por el Real Betis de España, siendo uno de los mexicanos más jóvenes en emigrar al fútbol europeo. Posteriormente, tuvo un paso por el Braga de Portugal y regresó a México en 2023 con Tigres.

¿Qué edad tiene Diego Lainez?

Diego Lainez nació el 9 de junio del 2000 en Villahermosa, por lo que actualmente tiene 25 años.

¿Diego Lainez tiene esposa?

Diego Lainez no está casado; sin embargo, mantiene una relación desde el 2021 con la española Blanca Mauri.

¿Qué signo zodiacal es Diego Lainez?

Al haber nacido el 9 de junio, Lainez es Géminis, signo que se caracteriza por ser entusiasta, imaginativo y comunicativo.

¿Diego Lainez tiene hijos?

No, Diego Lainez no tiene hijos, por lo que se ha dedicado por completo a su carrera como futbolista.

¿Qué estudió Diego Lainez?

Se desconoce la vida académica de Diego Lainez, pues desde muy joven se enfocó en su carrera futbolística dentro de fuerzas básicas y formación profesional deportiva.

¿En qué ha trabajado Diego Lainez?

Diego Lainez es considerado un jugador con gran habilidad técnica y creatividad, y aunque su carrera ha tenido altibajos, destacando momentos como: