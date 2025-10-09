El empresario Francisco Cantú acumularía 11 nuevas denuncias de acoso tras darse a conocer el caso de Alicia Villarreal, todas ellas de mujeres que se dedican al espectáculo.

Fue así como lo reveló la abogada de Alicia Villarreal, Mariel Colón, en entrevista para Sale el Sol por el acoso que ha recibido su clienta desde marzo de 2025.

Víctimas de acoso de Francisco Cantú han contactado a la abogada de Alicia Villarreal

Según Mariel Colón, desde que se dio a conocer el caso de Alicia Villarreal, otras víctimas le han contado sus experiencias, lo que le ha permitido recabar pruebas contra Francisco Cantú.

“Ya hemos encontrado al menos 11 víctimas de esta persona, casi todas mujeres, casi todas del mundo del entretenimiento”, reveló la abogada.

Francisco Cantú, cantante. (YouTube/@AdelaMichaOf / Tomada de video)

La abogada de Alicia Villarreal aseguró que toda esta información les permitirá iniciar un proceso legal, comenzando con una orden de protección para Alicia Villarreal.

Habló además del modus operandi de Francisco Cantú, quien suele contactar a sus víctimas vía mensajes de texto para posteriormente extorsionarlas.

Mariel Colón recordó que dentro de la ley estas acciones son una forma de ciber acoso, delito que tiene consecuencias federales estatales y legales en Estados Unidos, donde se está llevando a cabo todo este proceso.

Del mismo modo, aseguró que no piensan parar con la orden de protección, pues también buscarían una compensación económica por daño moral contra Alicia Villarreal .

“Por el momento pedimos que pare el acoso, ya más adelante pues vamos a pedir, si es necesario, una compensación monetaria por daños”, puntualizó la abogada.

Finalmente mencionó que, de tener el apoyo de las autoridades, podrían imputarle cargos criminales a Francisco Cantú.

Alicia Villarreal y el comienzo del acoso de Francisco Cantú

Fue en marzo de 2025 cuando Francisco Cantú comenzó a hablar públicamente de Alicia Villarreal , asegurando que ambos sostuvieron un romance.

La cantante negó rotundamente estas declaraciones, pero ante la insistencia contrató a la abogada Mariel Colón para defenderse y enfrentar al empresario.

De acuerdo con Alicia Villarreal, la relación con Francisco Cantú siempre fue meramente profesional tras haber coincidido en proyectos como GranDiosas.

Esta situación ocurre mientras Alicia Villarreal enfrenta otra batalla legal por violencia contra su exesposo Cruz Martínez.