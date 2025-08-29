Alicia Villarreal -de 53 años de edad- y Cibad Hernández están tan enamorados, que compartieron un video besándose porque su relación va en serio.

Tras confirmar que están saliendo, Alicia Villarreal y Cibad Hernández han compartido videos disfrutando de Las Vegas.

Alicia Villarreal y Cibad Hernández comparte un video besándose

Cibad Hernández ha compartido videos en TikTok junto a Alicia Villarreal y ella hace los mismo en su cuenta de Instagram.

La feliz pareja se encuentra en Las Vegas, desde donde se grabaron besándose para demostrar que su relación va muy en serio.

El tiktoker compartió un video con la descripción: “Supe que ahora todo se iba a tratar de ti”.

En el video aparece Alicia Villarreal abrazando y besando a Cibad Hernández ; la tierna grabación obtuvo más de 30 mil likes.

Cibad Hernández llamó “doña hermosa” a Alicia Villarreal en otro video donde se les ve disfrutando de Las Vegas.

Alicia Villarreal ha presumido en Instagram su relación con Cibad Hernández y sus fans la felicitan por esta nueva etapa en su vida.

¿Cibad Hernández tenía novia antes de Alicia Villarreal? Esto se dice en TikTok

Los seguidores de Cibad Hernández le han deseado lo mejor en su relación con Alicia Villarreal, pero le han estado preguntando: ¿Qué pasó con La Mayrita?

Mayra Alejandra es una tiktoker con quien relacionaban a Cibad Hernández , pero ellos aseguraban que solo eran amigos.

La Mayrita, como se le conoce a Mayra Alejandra, estaba casada con Erik Roberto ‘El Charro’, quien tuvo una pelea con Cibad Hernández en TikTok.

El Charro retó a Cibad Hernández a hacer un podcast para hablar de sus rencillas, mientras que el novio de Alicia Villarreal lo tachó de celoso.

Pues El Charro se había molestado porque Cibad Hernández había invitado a La Mayrita en un en vivo de TikTok.

No hay evidencia de que Cibad Hernández haya sido pareja de La Mayrita.