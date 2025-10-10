Alicia Villarreal -de 54 años de edad- no permitirá que la ataquen o difamen públicamente y advierte que demandará.

A inicios de septiembre, Alicia Villarreal reveló que demandó a Francisco Cantú tras inventar que había tenido una relación; su representante legal será Mariel Colón.

Alicia Villarreal está dispuesta a demandar a quien la ataque o difame

Durante una conferencia de prensa para anunciar su nueva gira en Estados Unidos, Alicia Villarreal fue contundente al decir que no permitirá que nadie la difame o ataque.

Alicia Villarreal denunció a su exesposo, Cruz Martínez, por tentativa de feminicidio y procedió legalmente contra Francisco Cantú por acoso.

“Todo lo que he vivido este año me hizo entender que yo tenía que cambiar, que tenía que ser una nueva mujer (...) Ya no quiero permitir nada, ningún abusador, ningún violentador, ninguna persona que viene e inventa cosas, o viene a dañarme” Alicia Villarreal

Alicia Villarreal (Alicia Villarreal Facebook @Alicia Villarreal )

La cantante no está dispuesta a que la vuelvan a maltratar o que inventen historias sobre su vida, por lo que demandará a quien se atreva a atacarla.

“He tenido la voluntad y la valentía para decir hasta aquí, conmigo no”, dijo muy segura Alicia Villarreal.

Incluso, seguirá con el proceso legal en Estados Unidos contra Francisco Cantú y “todo aquel” que quiera difamarla.

“Por eso he buscado a las mejores abogadas en México y las mejores abogadas en Estados Unidos para que puedan ayudarme, a protegerme, porque como mujer a veces me siento vulnerable” Alicia Villarreal

Alicia Villarreal es representada legalmente en México por la abogada Claudia Ramírez Richter.

Mientras que Mariel Colón representa a Alicia Villarreal en Estados Unidos; esta abogada es conocida por participar en la defensa de Joaquín Guzmán Loera.

Cruz Martínez (@mtzcruz / Instagram)

Alicia Villarreal defenderá su vida y carrera: “No voy a permitir que me estén pisoteando”

La carrera de Alicia Villarreal se ha visto afectada por los rumores y el pleito legal que mantiene con Cruz Martínez, de 53 años de edad.

Es por eso que la cantante está dispuesta a defender su legado musical y vida privada de cualquiera que trate de “arruinarla”.

“No es correcto que se me esté pisoteando. Tengo tantos años trabajando, dedica, esforzándome para poder dejar algo en esta industria como Alicia Villarreal” Alicia Villarreal

Alicia Villarreal mencionó que se nota cuando una persona le quiere hacer daño, como en el caso de Francisco Cantú.

“Ya no es nada más que te crean un chisme, es el daño ¿Por qué el daño, por qué destruir? es amenazante, no es lindo vivir con miedo" Alicia Villarreal

La cantante reveló que ya no tiene miedo y buscará protegerse: “Conmigo no, conmigo no se puede”.

Alicia Villarreal sorprendió por su nueva actitud, pues está dispuesta a defenderse de quien sea.