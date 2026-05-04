Arsenal vs Atlético de Madrid cierran su serie de semifinales de la Champions League. Pronóstico: triunfo del equipo inglés 2-1 en el Emirates Stadium.
Arsenal vs Atlético de Madrid: Pronóstico de las semifinales de la Champions League
El pronóstico del partido Arsenal vs Atlético de Madrid es victoria de los Gunners, 2-1 sobre el equipo español.
- Pronóstico: Arsenal 2-1 Atlético de Madrid
Arsenal vs Atlético de Madrid: Posibles alineaciones de las semifinales de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Arsenal vs Atlético de Madrid que se jugará el 5 de mayo en el Emirates Stadium.
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Bayern Múnich vs PSG: Pronóstico y posibles alineaciones de la vuelta de semifinales de la Champions League
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Bayern Múnich vs PSG: A qué hora y dónde ver el partido de semifinales de la Champions League
Arsenal
- Portero: Raya
- Defensas: White, Gabriel, Saliba r Hincapié
- Mediocampistas: Rice, Ødegaard y Zubimendi
- Delanteros: Saka, Gyökeres y Martinelli
Atlético de Madrid
- Portero: Oblak
- Defensas: Llorente, Giménez, Hancko y Ruggeri
- Mediocampistas: Koke, Álex Baena, Simeone, Griezmann y Lookman
- Delantero: Julián Álvarez
Arsenal vs Atlético de Madrid: Día, hora, y canal para ver el partido de la Champions League
La vuelta de las semifinales de la Champions League 2026 enfrentan al Arsenal vs Atlético de Madrid, el martes 5 de mayo a las 13 horas. Transmiten HBO Max y TNT Sports.
- Partido: Arsenal vs Atlético de Madrid
- Fecha: Martes 5 de mayo
- Fase: Partido de vuelta semifinal
- Torneo: Champions League
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Emirates Stadium
- Transmisión: HBO Max y TNT Sports
¿Cómo quedaron Atlético de Madrid vs Arsenal en la ida de las semifinales de la Champions League?
Atlético de Madrid 2-2 Arsenal empataron en la ida de la semifinales de la Champions League 2026.
- Arsenal y Atlético de Madrid necesitan ganar el partido de vuelta de las semifinales, en tiempo regular, tiempos extras o penaltis, para alcanzar la final.