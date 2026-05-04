Arsenal vs Atlético de Madrid cierran su serie de semifinales de la Champions League. Pronóstico: triunfo del equipo inglés 2-1 en el Emirates Stadium.

Arsenal vs Atlético de Madrid: Pronóstico de las semifinales de la Champions League

El pronóstico del partido Arsenal vs Atlético de Madrid es victoria de los Gunners, 2-1 sobre el equipo español.

Pronóstico: Arsenal 2-1 Atlético de Madrid

Arsenal vs Atlético de Madrid: Posibles alineaciones de las semifinales de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Arsenal vs Atlético de Madrid que se jugará el 5 de mayo en el Emirates Stadium.

Arsenal

Portero: Raya

Defensas: White, Gabriel, Saliba r Hincapié

Mediocampistas: Rice, Ødegaard y Zubimendi

Delanteros: Saka, Gyökeres y Martinelli

Atlético de Madrid

Portero: Oblak

Defensas: Llorente, Giménez, Hancko y Ruggeri

Mediocampistas: Koke, Álex Baena, Simeone, Griezmann y Lookman

Delantero: Julián Álvarez

Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid (José Bretón / AP)

Arsenal vs Atlético de Madrid: Día, hora, y canal para ver el partido de la Champions League

La vuelta de las semifinales de la Champions League 2026 enfrentan al Arsenal vs Atlético de Madrid, el martes 5 de mayo a las 13 horas. Transmiten HBO Max y TNT Sports.

Partido: Arsenal vs Atlético de Madrid

Fecha: Martes 5 de mayo

Fase: Partido de vuelta semifinal

Torneo: Champions League

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Emirates Stadium

Transmisión: HBO Max y TNT Sports

¿Cómo quedaron Atlético de Madrid vs Arsenal en la ida de las semifinales de la Champions League?

Atlético de Madrid 2-2 Arsenal empataron en la ida de la semifinales de la Champions League 2026.