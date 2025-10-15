El novio de Alicia Villarreal -de 54 años de edad- asegura que Francisco Cantú es investigado por el FBI tras acechar a la cantante.

A inicios de septiembre, Alicia Villarreal contrató a la abogada Mariel Colón para denunciar en Estados Unidos a Francisco Cantú por acoso.

Cibad Hernández, novio de Alicia Villarreal, asegura que el FBI investiga a Francisco Cantú

Francisco Cantú inventó que había tenido un noviazgo con Alicia Villarreal; posteriormente, se reveló que la buscó en uno de sus conciertos recientemente.

Esta situación provocó que Alicia Villarreal denunciara a Francisco Cantú por acoso y su novio Cibad Hernández asegura que la cuidará.

Alicia Villarreal y su novio, Cibad Hernández (AGENCIA MÉXICO )

En entrevista con De Primera Mano, Cibad Hernández aseguró que apoyará a la cantante en su denuncia contra Francisco Cantú.

“La apoyo en todos los sentidos y en este caso la verdad es que el vato no tiene profesión, no tiene absolutamente nada que presumirle a la prensa, ni a la sociedad, al contrario ya tiene una investigación por el FBI por muchas cosas” Cibad Hernández

Cibad Hernández cree que Francisco Cantú solo busca llamar la atención, ya que no tiene talento.

Además, dice que Francisco Cantú ha incurrido en delitos, por lo que el FBI lo está investigando.

“No es algo que nos debería de preocupar, solo hay que ocuparnos de alejarnos de las personas que nos quieren afectar”, dijo Cibad Hernández sobre la situación que vive su novia.

Francisco Cantú (Instagram | Francisco Cantú)

Novio de Alicia Villarreal acusa a Francisco Cantú de sabotear su gira

Cibad Hernández asegura que Francisco Cantú ha difundido mentiras en Estados Unidos para afectar la nueva gira de Alicia Villarreal.

Al parecer, Francisco Cantú ha propagado el rumor de que afuera de los conciertos de Alicia Villarreal hay agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Cibad Hernández lamentó que Francisco Cantú esté usando el problema migratorio que viven miles de latinos para vulnerar la integridad de Alicia Villarreal.

“Que importante que una persona que es mexicano y que vive en California, que mal que se atreva a utilizar el problema que estamos pasando tantos (...) con este problema de migración” Cibad Hernández

Por lo pronto, Alicia Villarreal ya denunció a Francisco Cantú y aseguran que este sujeto tiene 11 denuncias en su contra, contando la de Romina Mircoli, hija de Dulce.