El nombre de Francisco Cantú se ha viralizado luego de que fue vinculado sentimentalmente con Dulce y ahora con Alicia Villarreal.

Tras la muerte de Dulce a los 69 años de edad, Francisco Cantú concedió varias entrevistas para hablar sobre la relación de amistad que mantenía con la cantante.

Ahora, a casi tres meses de la muerte de Dulce, Francisco Cantú ha sido vinculado sentimentalmente con María Conchita Alonso y Alicia Villarreal.

De acuerdo con su pagina en internet, Francisco Cantú nació un 23 de octubre en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Francisco Cantú es un cantante mexicano del género ranchero que más allá de su carrera artística, se ha desarrollado como empresario.

En diversas ocasiones, Francisco Cantú ha señalado que tiene negocios exitosos en Estados Unidos.

Lo que le ha permitido tener una gran fortuna además de su carrera como cantante.

Se desconoce la edad de Francisco Cantú.

Francisco Cantú, vinculado sentimentalmente con Dulce y María Conchita Alonso, ahora habló de la atracción que siente por Alicia Villarreal.

En entrevista con medios, Francisco Cantú reveló el nombre de la cantante mexicana que se robó su corazón y que está cortejando.

Al no conocer la fecha de nacimiento de Francisco Cantú, se desconoce cuál es su signo zodiacal.

No se tiene información sobre la vida privada de Francisco Cantú y si tiene hijos.

Se desconocen los estudios de Francisco Cantú.

Su pagina de internet señala que Francisco Cantú incursionó desde los 7 años en la industria musical, siendo parte de diferentes grupos.

Fue en 2021 cuando Francisco Cantú comenzó a venderse como intérprete de ranchero con el tema Invisible.

Francisco Cantú apareció en varios programas de Multimedios para promocionar su canción e incluso compartió escenario con Reily Barba.

Sin embargo, Francisco Cantú alcanzó gran popularidad luego de que en 2022 fue incluido en GranDiosas.

Fue en el espectáculo donde conoció a Dulce y María Conchita Alonso, así como a Alicia Villarreal.

Tras ser relacionado con Dulce y María Conchita Alonso, Francisco Cantú confesó quién es la cantante mexicana que se robó su corazón.

Se trata de Alicia Villarreal, a quien ya le habló de sus sentimientos aprovechando que está en proceso de divorcio.

“Realmente somos amigos, Alicia es muy guapa y de que me gusta voy a decir que sí, no lo voy a esconder, no había ninguna relación”.

Francisco Cantú