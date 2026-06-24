La segunda entrega en cine del DCU, Supergirl, ya se estrenó en México, siendo la gran apuesta de Warner Bros. para este verano de 2026. De ahí que muchos se pregunten si tiene escenas postcréditos.

Si tú vas a ir a ver Supergirl, a continuación te daremos todos los detalles si tiene o no escenas extras para que te quedes un poco más en tu asiento.

Supergirl (Warner Bros.)

¿Supergirl tiene escena postcréditos?

En algo sorprendente para el género, no. Supergirl no tiene escena postcréditos; te puedes ir de la sala una vez termine la historia.

De hecho, no es solo la omisión de la escena postcréditos, Supergirl omite cualquier cosa que haga interesante esta parte del metraje, pues pasa de manera automática a la pantalla en negro con los nombres en blanco.

No hay nada de interés que puedas ver, a menos de que te llame la atención conocer a todos los responsables detrás de la obra, como el elenco completo o quienes estuvieron a cargo de la música.

Siendo una película de superhéroes era normal pensar que habría una escena de este tipo; sin embargo, se suma a las pocas obras modernas del género que la dejan de lado.

Supergirl (Warner Bros.)

¿Por qué Supergirl no tiene escena postcréditos?

Si bien no hay una razón oficial del por qué Supergirl no tiene escena postcréditos, es posible que se deba a la baja en el interés de este tipo de secuencias.

Recordemos que desde hace unos años, poco a poco la gente ha perdido interés en las escenas postcréditos porque la mayoría ya no llegan a nada, o se retoman hasta varios años después.

Sin olvidar que las secuencias extra de Superman fueron un poco criticadas por ser chistes, así que para evitar problemas, es posible que el director Craig Gillespie omitiera esto en Supergirl.

Aún más, el mismo Craig Gillespie no es un realizador que guste de este tipo de extras, pues ninguna de sus obras cuenta con una. Todo lo que quiere contar lo hace en el metraje principal.