A dos años de la muerte de Liam Payne se revelaron nuevos detalles de las últimas horas de vida del exintegrante de One Direction.

Liam Payne murió el 16 de octubre de 2024 tras caer un balcón en el hotel Casa Sur Palermo, en Buenos Aires y se determinó que su falleció de un politraumatismo y múltiples fracturas.

Así fueron las últimas horas de vida de Liam Payne

Daily Mail obtuvo documentos y fotografías de la investigación judicial de la muerte de Liam Payne, donde se mencionan que el cantante estuvo bebiendo y platicando con dos trabajadoras sexuales.

Liam Payne bailó alrededor de un poste y hay fotos que muestran a empleados que llevaban bebidas alcohólicas.

Las trabajadoras sexuales que acompañaron a Liam Payne mencionan que interpretó algunas canciones y les preguntó dónde podía conseguir cocaína.

Liam Payne (Instagram/@liampayne)

Anteriormente se reveló que empleados del hotel llevaron a Liam Payne a su habitación desde el vestíbulo.

Liam Payne intentaba escapar del hotel cuando cayó del balcón de su habitación, la cual estaba ubicada en el tercer piso.

Una fuente asegura que Liam Payne ya había presentado una crisis como la que vivió en Argentina y en esa ocasión uno de sus guardaespaldas lo encerró en un apartamento de Florida ante sospechas de consumo de estupefacientes.

El cantante logró escapar del departamento con ayuda de una manguera desde la terraza.

Esto ha pasado tras la muerte de Liam Payne

Tras la muerte de Liam Payne se abrió una investigación por su muerte y en diciembre de 2024 se acusó a cinco personas relacionadas con lo sucedido.

En febrero de 2025 se retiraron los cargos por homicidio culposo contra tres los acusados.

Por el momento, Ezequiel David Pereyra y Brian Nahuel Paiz siguen vinculados al proceso, señalados de suministrar drogas a Liam Payne.

Una investigación asegura que los acusados entregaron drogas a Lima Payne durante su estancia en Buenos Aires.