Supergirl del DCU la tendrá difícil en su estreno en cines, pues de momento no le está gustando a la crítica de Rotten Tomatoes, siendo reprobada con un promedio de 57%.

No solo eso, sino que la tendencia de Supergirl es ir a la baja en Rotten Tomatoes, siendo el primer fracaso en crítica del DCU, apenas en la segunda película de este universo.

Supergirl reprueba en Rotten Tomatoes con un 57%

Con 130 reseñas contabilizadas al momento, Supergirl tiene un promedio de 57% en Rotten Tomatoes por parte de la crítica, lo cual no es muy bueno para el naciente DCU.

Pues precisamente la intención de Warner Bros. con el DCU era revitalizar su franquicia de superhéroes tras el caos con el DCEU de Snyder y Hamada, alejándose de la mala crítica; algo que no pudo lograr Supergirl.

Supergirl en Rotten Tomatoes (Especial)

Lo peor del caso para la película de Kara Zor-El, es que lleva una tendencia a la baja, pues empezó con un promedio superior al 60% y conforme han pasado las horas ha ido bajando dramáticamente.

Sin embargo, falta la calificación de los fans, quienes podrían darle vida a la kryptoniana, pues recordemos que no necesariamente crítica y público coinciden en su juicio en cuanto las valoraciones de películas.

¿Qué dicen en Rotten Tomatoes de Supergirl?

En general toda la crítica de Rotten Tomatoes concuerda con que lo mejor de Supergirl es la misma Milly Alcock y su representación de Kara, lo cual mantiene a flote gran parte de la película.

Sin embargo, en cuanto a trama, ritmo, tono y demás, casi todos concuerda con que Supergirl hace un mal trabajo, sintiéndose extraña, genérica, aburrida y nada que ver con el Superman de 2025.

Siendo en su mayoría una decepción, o a lo mucho, una película mediocre que entretiene en el momento, pero que jamás será memorable en lo absoluto.

Lo cual podría condenarla tras su estreno, más si se toma en cuenta que frente a ella tiene a Minions & Monstruos, que promete llevarse gran parte de la taquilla.