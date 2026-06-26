Esta semana tendremos el enfrentamiento en cine de Jackass vs Supergirl, que ya definieron su primer round en Rotten Tomatoes.

Como era de esperarse de Jackass vs Supergirl, una de las películas está reprobada en Rotten Tomatoes y la otra tiene una gran aceptación, aunque el resultado te sorprenderá.

¿Quién ganó de Jackass vs Supergirl en Rotten Tomatoes?

De manera inesperada, es Jackass: La última y nos vamos la película que ha resultado ganadora de manera aplastante ante Supergirl en Rotten Tomatoes.

Supergirl ha sido reprobada con un 59%, esto a pesar de que subió luego de llegar al 56% en Rotten Tomatoes.

Por su parte, Jackass: La última y nos vamos tiene un sorprendente 86% de aprobación, algo que nadie esperaría de una película de este tipo.

Jackass vs Supergirl (Especial)

Mientras que de Supergirl se critica que es una película lenta, intrascendente y sin un villano memorable, de Jackass se habla de una carta de amor para los fans, destacando su humor agresivo.

En otras palabras, las expectativas de la película de Kara no pudieron sostenerse, mientras que Johnny Knoxville sorprendió haciendo lo mismo que ha hecho por 25 años.

Ahora habrá que ver qué tal le va en taquilla a las dos películas, aunque Jackass también tiene las de ganar, pues tiene un presupuesto más pequeño.

Jackass vs Supergirl en Rotten Tomatoes tiene un truco

Ahora bien, aquí hay que matizar algo, pues el promedio de Jackass vs Supergirl en Rotten Tomatoes tiene algo oculto.

Y es la cantidad de medios que han reseñado las películas de Jackass vs Supergirl en Rotten Tomatoes, pues no es una cantidad siquiera similar.

Supergirl fue reseñada por más de 180 personas, mientras que Jackass: La última y nos vamos, por poco más de 30 medios.

Jackass le gana a Supergirl no porque sea mejor, sino porque le gustó a un número menor de personas ; si las reseñas fueran iguales, es posible que Johnny Knoxville estuviera más bajo de promedio.