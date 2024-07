Tendremos más de Marvel vs DC en los próximos años, tanto Disney como Warner Bros. Discovery se niegan a que estos universos colapsen del todo.

Ambas compañías mantendrán la batalla de Marvel vs DC en cine y televisión mientras siga habiendo fans que gusten de los personajes.

De hecho, ya hay varios proyectos en puerta, algunos incluso tienen fecha de estreno de aquí a 2027, para alegría de todos los seguidores de los Vengadores y la Liga de la Justicia.

Si no sabes qué es lo que te espera próximamente dentro del género de superhéroes, te daremos la lista completa de estrenos.

Deadpool y Wolverine (Marvel Studios)

Calendario de estrenos Marvel vs DC hasta el 2027

De aquí al 2027 tenemos un total de 35 proyectos en puerta que enfrentarán a Marvel vs DC.

Aunque hay un truco, pues 14 de estas series y películas aún no tienen fecha de estreno, aunque ya están en producción.

Aquí tienes el calendario completo por año hasta el 2027 de lo que nos espera entre Marvel vs DC

Deadpool & Wolverine - 25 de julio del 2024

Batman: Caped Crusader - 1 de agosto del 2024

Agatha All Along - 18 de septiembre del 2024

The Penguin - 8 de septiembre del 2024

Joker: Folie à Deux - 4 de octubre del 2024

Venom: The Last Dance - 25 de octubre del 2024

Spider-Man FRM Year - 2 de noviembre del 2024

Kraven The Hunter - 13 de ficiembre del 2024

Creature Commandos - finales de 2024

Captain America BNW - 14 de febrero del 2025

Daredevil Born Again - marzo del 2025

Thunderbolts - 5 de mayo del 2025

Superman Legacy - 11 de julio 2025

The Fantastic Four - 25 de julio del 2025

Blade - 7 de noviembre del 2025

Peacemaker Temporada 2 - mediados de 2025

Iron Heart - finales de 2025

The Batman 2 - 2 de octubre del 2026

The Avengers 5 - 1 de mayo del 2026

Supergirl: Woman of Tomorrow - 26 de junio del 2026

Avengers Secret Wars - 7 de Mayo del 2027

También tenemos próximos estrenos de Marvel vs DC aún sin fecha confirmada:

Spider-Man Beyond The Spider-Verse

Waller

Spider-Man 4

The Authority

Eyes Of Wakanda

Lanterns

Nova

Paradise Lost

What If Temporada 3

Batman: The Brave and the Bold

Wonder Man

Booster Gold

Vision Quest

Lanterns

Joker 2 (Warner Bros. Discovery)

Los próximos enfrentamientos de Marvel vs DC definirán el futuro de los universos

Para nadie es mentira que en los últimos 4 años, el público ha comenzado a perder interés en los superhéroes y en la pelea de Marvel vs DC.

El colapso del SnyderVerse y películas como Ant-Man and the Wasp: Quantumania y The Marvels, han hecho que el Marvel vs DC pierda relevancia.

Tanto Disney como Warner Bros. Discovery están al tanto de esto, por ello las películas y series de aquí al 2027 serán definitorias para el futuros de los universos.

Si se tienen más fracasos que éxitos, es posible otro reordenamiento tanto de Marvel como de DC, algo que ya sucedió en ambos universos en los últimos meses.

Por lo pronto, se espera que Deadpool y Wolverine, así como Joker 2, sean de las películas más taquilleras del año.

Los 4 Fantásticos (@Marvel / X)

Con información de Disney y Warner Bros. Discovery