Marvel y DC anuncian un crossover entre Spider-Man y Superman y como era de esperarse, los fans están entusiasmados.

A través de redes sociales, Marvel y DC revelaron que volverán a colaborar; esta vez con un crossover que involucra a Spider-Man y Superman: dos de los superhéroes más populares de cada franquicia.

¿Cuándo sale el crossover de Marvel y DC con Spider-Man y Superman?

Marvel y DC anunciaron un crossover con dos de sus superhéroes más populares entre los fans: Spider-Man y Superman.

Este crossover entre ambos, de acuerdo a la información, sucederá en la primavera del 2026; aunque aún no hay una fecha en concreto.

Crossover de Spider-Man y Superman (Marvel / DC Comics )

Aunque eso sí, anunciaron que este crossover entre Marvel y DC, supondrá dos cómics one-shot; es decir que uno será lanzado por Marvel y otro por DC Comics.

Cabe recordar que ya había un crossover entre estos dos superhéroes, pero este cómic fue emitido en 1978 bajo el nombre de ‘Superman vs. El sorprendente Spider-Man: La pelea del siglo’.

También entre 1981 y 1982, Spider-Man tuvo una serie animada de una temporada con 26 episodios, pero en uno de ellos se hace referencia a Superman.

Pues Peter Parker se acerca a una cabina de teléfono, la cual está ocupada por un señor alto de traje y gafas, idéntico a Clark Kent.