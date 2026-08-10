Masad se molesta con Ese Pérez durante el posicionamiento en La Casa de los Famosos México 2026 por culpa de una broma: “Nunca insultes mi religión”.

El domingo 9 de agosto se realizó la tercera gala de eliminación y Ese Pérez se posicionó con Masad, quien lo acusó de no ayudar con las labores de la casa.

Masad explota con Ese Pérez por broma durante el posicionamiento

Ese Pérez inició su posicionamiento mencionando que había esperado con ansias el momento, pues quería enfrentar a Masad.

“Yo quiero que te vayas de la casa porque estás, pero para mí no. Yo entiendo que haces mucho ejercicio y que padre, pero yo nunca te he visto lavar un baño, nunca te he visto lavar una regadera, yo no sé si tu religión no te lo permite” Ese Pérez

El influencer bromeó con que tal vez la religión de Masad le prohibía lavar los baños.

Omg Masad sigue arremetiendo contra Ese Pérez, por medio del posicionamiento de Arantza, me gusta JAJAJA sí se queda ya vi que se viene un buen pleito 🔥#LCDLFMX #LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMexico #LaCasaDeLosFamososMx4 pic.twitter.com/VGyUM8f51n — Samuel (@samuel_jalil_) August 10, 2026

“Mi religión no evita que lave la casa”, contestó Masad con un tono molesto pidió que no insultara a su religión.

Masad es musulmán y no es la primera vez que alega que su religión no le permite hacer ciertas actividades, como la ocasión que se molestó con Cynthia Klitbo por cocinar tocino.

Masad se molesta por broma sobre una bomba de Ese Pérez

La relación entre Masad y Ese Pérez ha sido complicada, pues durante una dinámica donde los famosos debían enseñar a sus compañeros alguna de sus habilidades de campamento, el influencer lanzó una broma.

Ese Pérez se burló de Masad y mencionó que “les enseñarían a hacer bombas”.

Durante el último posicionamiento, Masad recordó que este comentario le había molestado y reclamó a Ese Pérez por hacer una broma de este estilo.

“Nunca insultes mi religión o con una broma como bomba”, dijo Masad a Ese Pérez.

Masad mencionó que tenía derecho de defender su religión y cuando se posicionó con Ximena Herrera volvió a arremeter contra Ese Pérez.