Mal y de malas con Supergirl, pues su pésimo estreno de apenas 68 mdd (1.1 mil mdp) en todo el mundo traería pérdidas millonarias a Warner Bros., algo que no se esperaba de esta película.

Analistas señalan que Supergirl no logrará remontar en las próximas semanas, confirmando que será otro fracaso de Warner Bros. con un personaje de DC.

Supergirl (Warner Bros.)

Supergirl dará pérdidas millonarias a Warner Bros.

De acuerdo con un personaje de Variety, se espera que Supergirl tenga pérdidas de entre 80 a 100 mdd (1.3 mil mdp a 1.7 mil mdp), lo que indica que su taquilla no se recuperará.

Supergirl tuvo un presupuesto de 170 mdd (3.1 mil mdp), mientras que la campaña de marketing costó 120 mdd (2 mil mdp); la película debe de hacer por lo menos 340 mdd (5.9 mil millones de pesos) para quedar en equilibrio.

Sin embargo, dado su pésimo estreno, es poco probable que siquiera alcance los 200 mdd (3.4 mil mdp), quedando por debajo de desastres como Morbius y The Marvels.

Siendo también una muestra de que el nuevo DCU no parece estar atrayendo mucho a los fans, pues recordemos que Superman tuvo un recibimiento algo tibio.

Por lo que queda la duda de lo que pasará con los próximos estrenos, como la serie de Linterna Verde y la película de Clayface, que se estrenan en la segunda mitad de año.

Supergirl (Warner Bros.)

Ejecutivos de Warner Bros. reconocen el fracaso de Supergirl

Tal ha sido el golpe de Supergirl a Warner Bros., que solo unos días después de su estreno, Peter Safran, uno de los presidentes de DC Studios, reconoció el fracaso.

En una entrevista para The New York Times, Peter Safran señaló que Supergirl no cumplió las expectativas que tenían en taquilla dentro de DC Studios y Warner Bros.

Sin embargo, no se alarman, pues este es solo un componente dentro de un desarrollo largo que se tiene para este nuevo universo cinematográfico.

Por lo que dentro de esta división se mantienen confiados de que los próximos proyectos sean bien recibidos por el público en general.

No obstante, es cierto que si estos proyectos no tienen un buen recibimiento, podríamos ver otra de las ya conocidas crisis en DC.