La nueva apuesta de DC Studios, Supergirl, dirigida por Craig Gillespie, llega con algo de incertidumbre debido a lo que sucede alrededor de Warner Bros. y el inicio tibio del DCU con Superman en 2025.

Si bien había dudas de qué tanto podía aportar una película de Supergirl en este universo, los realizadores logran salir bien librados, a pesar de algunos errores que ya comentaremos.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Supergirl logra contarnos una historia profunda Milly Alcock y Jason Momoa cumplen con creces en Supergirl Supergirl se aleja sorprendentemente del heroísmo clásico en cines Supergirl combina muy bien la acción y humor para conectar con todo tipo de público El ritmo y el villano son los puntos débiles de Supergirl

Supergirl logra contarnos una historia profunda

Empecemos diciendo que Supergirl logra contarnos una historia profunda, más allá de lo que nos contaban los tráilers y donde Krypto es solo una excusa para explorar a fondo la personalidad de Kara Zor-El.

La trama nos muestra a una Kara que tras perder a su planeta y su misión de proteger a su primo, se la pasa de fiesta sin encontrarle un sentido a la vida, más allá de estar cerca de su perro, Krypto.

Sin embargo, cuando este es herido y se le pone un límite de 3 días para poder rescatarlo, se presenta un fuerte núcleo emocional dentro de la kryptoniana, quien no puede perder lo único que le queda en su vida.

Así, al lado de la pequeña Ruthye, emprenderá una aventura donde aprenderá lo que es ser vulnerable a pesar de ser indestructible, así como lo que significa “ser humano” y un “símbolo de esperanza”.

Supergirl (Warner Bros.)

Milly Alcock y Jason Momoa cumplen con creces en Supergirl

Pasando a las actuaciones, Milly Alcock y Jason Momoa cumplen con creces en Supergirl, tanto la actriz como el actor hacen suyos a los personajes como si llevaran años interpretándolos.

Milly Alcock, de 26 años, encarna a una heroína con matices, mezclando de ferocidad, vulnerabilidad y un poco de cinismo, siendo más caótica que Superman, pero no menos esperanzadora.

Se trata de una interpretación moderna del personaje, más parecida a la kryptoniana rebelde de las películas y series animadas recientes, que su encarnación tierna e inocente de los 90’s y 2000, pero no por eso deja de lado esos aspectos.

Por su parte, Jason Momoa, de 46 años, es Lobo en toda la acepción de la palabra y sorprende que anteriormente se le haya dado el papel de Aquaman, pues el antihéroe le queda mucho mejor.

Aunque sale muy poco, se roba cada una de las escenas en las que aparece, teniendo una gran química con Kara y prometiendo una mayor presencia en el futuro.

Supergirl (Warner Bros.)

Supergirl se aleja sorprendentemente del heroísmo clásico en cines

Los tráilers nos engañaron completamente, pues Supergirl se aleja sorprendentemente del heroísmo clásico en cines, no es James Gunn metiendo mano para hacer por sexta vez Guardianes de la Galaxia.

El filme es mucho más oscuro de lo que se ha vendido, con tonos bastante depresivos y melancólicos, la misma protagonista es hostil y sombría.

Esto es parte del desarrollo de Kara, pues la película trata de alejarse del optimismo ingenuo de Superman, para mostrar un mundo gris “realista” donde vive su prima.

Con el fin de que encuentre su razón de ser y vea si de verdad todos los ideales que encarna son reales, o solo una ficción que no se puede sostener en un mundo brutal como el que ella ha visto.

Supergirl (Warner Bros.)

Supergirl combina muy bien la acción y humor para conectar con todo tipo de público

Pero no dejes que te engañe ese tono “serio y sombrío”, ya que Supergirl combina muy bien la acción y humor para conectar con todo tipo de público.

Fiel a la tradición del nuevo DCU, la película logra mezclar perfectamente los momentos reflexivos, con la acción desenfrenada y el humor puntual, esto último es importante, pues no te abruma como otras películas del género.

Esto hace que conecte perfectamente con toda la audiencia, desde espectadores que apenas están conociendo a Kara, hasta veteranos de toda la vida que se conocen al pie de la letra la vida de la kryptoniana.

Cerrando así la brecha generacional, algo muy difícil para películas modernas que o apelan totalmente a nuevas audiencias alejando al público tradicional, o se van por la nostalgia y referencias dejando de lado al espectador más joven.

Supergirl (Warner Bros.)

El ritmo y el villano son los puntos débiles de Supergirl

Lamentablemente, no todo es perfecto en la obra: El ritmo y el villano son los puntos débiles de Supergirl, males que aquejan al cine de superhéroes desde hace casi 20 años.

Muchos pasajes de la película se sienten desordenados y dan muchas vueltas sobre lo mismo, de hecho se siente que las cosas se alargan de más, poniendo trabas exageradas para que la protagonista no resuelva el problema en 5 minutos.

Lo cual se mantiene durante todo el metraje, haciendo un poco pesada la experiencia; a pesar de que el filme dura menos de dos horas.

Esto también es culpa del villano principal, Krem, que resulta poco interesante, lo que impide que la película alcance todo su potencial. Sobre todo si se compara con el Luthor de Superman.

Supergirl (Warner Bros.)

¿Vale la pena Supergirl?

Supergirl se perfila como una adición interesante al nuevo DCU. El hecho de que se aleje del estilo de todos los productos presentados hasta ahora, hace que se sienta fresca, incluso dentro del género mismo.

A esto hay que sumar las grandes actuaciones de Jason Momoa y Milly Alcock, que te meten de lleno en su interpretación.

Siendo una buena manera de redefinir la imagen de la heroína para las nuevas generaciones, al mismo tiempo que los veteranos disfrutarán de esta versión de “Superchica”.

Aunque no podemos dejar de lado los problemas que tiene con su ritmo, villano y algunas partes del guion, lo que da como resultado una obra que hace que te la pases bien, pero que batallará para convertirse en un referente.