Supergirl acaba de confirmarse como el primer gran fracaso del nuevo DCU, con una taquilla que ni siquiera alcanza para pasar a algunos de los peores estrenos de películas de superhéroes.

No solo eso, sino que Supergirl en taquilla fue arrasada por Toy Story 5, que se mantiene en primer lugar esta semana.

Mientras que del lado de las películas que se van, Star Wars: The Mandalorian and Grogu se retira también por la puerta de atrás.

Supergirl tiene uno de los peores estrenos en taquilla

En su primer fin de semana, Supergirl consiguió 68 mdd (1.1 mil mdp) en taquilla, una cifra sumamente baja para una película del género, que además buscaba seguir posicionando al DCU.

Lo peor para Supergirl es que su presupuesto fue de 175 mdd (3 mil mdp), por lo que necesitaba alrededor de 500 mdd (8.7 mil mdp) para ser un éxito absoluto, algo que claramente no logrará.

De hecho, gente dentro de Warner Bros. señalaba que con 300 mdd (5.2 mil mdp), la película se podría salvar, cosa que también se ve difícil en este momento. De hecho, ya se habla que su paso es peor que Morbius y The Marvels.

Con la llegada de Minions y Monstruos la próxima semana, así como Moana y La Odisea en el resto de julio, Kara Zor-El podría quedar muy por debajo de lo esperado.

Supergirl (Warner Bros.)

Toy Story 5 sigue su paso arrollador en taquilla a pesar de Supergirl

Quienes no bajan su impulso son los juguetes de Toy Story 5, quienes ya llevan 585 mdd (10.2 mil mdp) en taquilla mundial, aplastando a Supergirl de paso.

Con este segundo fin de semana, Toy Story 5 ya encontró su punto de equilibro, debido a que su presupuesto fue de 250 mdd (4.3 mil mdp); así que todo a partir de aquí es ganancias para Disney Pixar.

Es tal el éxito del filme que analistas consideran que podría pasar a Super Mario Galaxy: La Película como la obra animada más taquillera del 2026.

No solo eso, ya hay planes para dos películas más de la franquicia, pues ya quedó demostrado que Woody y compañía aún tiene mucho público en la actualidad.

Toy Story 5 (Pixar / Pixar)

Star Wars: The Mandalorian and Grogu se va de la taquilla con un paso mediocre como Supergirl

Finalmente, la película que se comienza a ir de la cartelera es Star Wars: The Mandalorian and Grogu con una taquilla de 331 mdd (5.8 mil mdp), siendo considerada igualmente mediocre como Supergirl.

El presupuesto de Star Wars: The Mandalorian and Grogu fue de 165 mdd (2.8 mil mdp), aunque también necesitaba 500 mdd (8.7 mil mdp) para ser un éxito, su taquilla actual por lo menos hace que no pierda ni gane dinero.

No obstante, dentro del universo de La Guerra de las Galaxias, se trata del peor fracaso hasta el momento, pues tiene una recaudación incluso menor que Solo: A Star Wars Story.

Esta última considerada hasta hace unos días, como la película con peores números de la saga y siendo la única que ha perdido dinero. A Mando lo salvó que también se trata de la película de Star Wars más barata de la historia.