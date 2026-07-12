Warner Bros. no piensa darle una nueva oportunidad a Supergirl y ya preparan su estreno en streaming, esto apenas un mes después de su estreno en cines.

Esto se debe al pésimo paso que ha tenido Supergirl en taquilla, siendo uno de los peores fracasos de las películas de DC de los últimos 15 años.

Supergirl (Warner Bros.)

Supergirl llegará a streaming tras fracasar en taquilla

De acuerdo con la propia Warner Bros., Supergirl estará disponible en streaming a partir del 28 de julio de 2026, estando tan solo un mes en cartelera.

Supergirl saldrá en las siguientes plataformas:

Como se imaginarán, de momento solo se podrá comprar y rentar en las plataformas señaladas, para verla sin el “muro de pago” tendremos que esperar su estreno en HBO Max.

Aún así, cuando las películas se ponen en digital es señal de que saldrán muy pronto de la cartelera; o bien, no cumplieron la expectativa que se tenía a su alrededor.

Curiosamente sucede el mismo caso que con Superman en 2025 , que fue puesta en digital apenas un mes después de su estreno.

Esto a pesar de que tuvo un buen inicio y recaudación suficiente; no obstante, parece que tampoco cumplió las expectativas que se tenían.

Supergirl en streaming (Especial)

Supergirl perdió el 77% de su audiencia

El anuncio de la llegada a streaming de Supergirl se da tras conocerse que la película perdió el 77% de su audiencia de un fin de semana a otro.

La cual tiene en este momento a Supergirl con 107 mdd (1.8 mil mdp) de recaudación en todo el mundo; una cifra muy baja, pues su presupuesto fue de 170 mdd (2.9 mil mdp).

Tras esta caída estrepitosa, Warner Bros. ha preferido sacrificar a la película de DC, en lugar de seguir perdiendo dinero en una taquilla que no mejorará.

Habrá que ver qué otras consecuencias tiene el fracaso de Supergirl dentro del DCU, pues ya se habla de problemas dentro de la gestión de James Gunn y Peter Safran.