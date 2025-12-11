Este 11 de diciembre se estrenó el primer tráiler de Supergirl, la nueva película del nuevo DCU bajo el liderazgo de James Gunn y mostró el primer vistazo de Jason Momoa como Lobo, su nuevo personaje.

Este es el primer tráiler de Supergirl con Jason Momoa como Lobo

Tal y como prometió James Gunn, este 11 de diciembre se reveló el primer tráiler de Supergirl con Milly Alcock como Kara Zor-El, en donde revelará más de la historia de este icónico personaje ligado a la historia de Superman.

Sin embargo, no solo la aparición de Supergirl ha emocionado a los fans, sino que también lo hizo el primer vistazo de Jason Momoa como Lobo, el nuevo personaje con el que debutará en el nuevo DCU.

Y es que desde su cameo en Superman, muchos se quedaron con las ganas de ver más de Supergirl, por lo que en este primer tráiler, la actuación de Alcock como Kara promete redefinir a la superheroína para una nueva generación de fans.

El primer tráiler de Supergirl, muestra a Jason Momoa como Lobo en el DCU (Warner Bros. Pictures )

Especialmente porque esta nueva Supergirl da una nueva versión de la kryptoniana siendo más irreverente e impulsiva, pero sin dejar de lado su estilo humano y profundo.

Se espera que Supergirl se estrene el próximo 26 de junio del 2026, por lo que habrá que esperar todavía un poco más para ver a Milly Alcock en acción como Kara Zor-El y a Jason Momoa como Lobo, el antihéroe de DC Comics.