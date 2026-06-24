El estreno de Supergirl protagonizada por Milly Alcock sigue generando conversación, ahora por el vaso coleccionable de Cinépolis que desató burlas en redes y sorprendió incluso a David Corenswet, actor que interpreta a Superman.

Durante una entrevista en la premiere, David Corenswet reaccionó con incomodidad al ver el diseño del vaso (disponible en Cinépolis), gesto que se viralizó rápidamente.

Su compañero Nicholas Hoult, quien da vida a Lex Luthor, bromeó pidiendo “muchos de esos”, lo que provocó risas y multiplicó los memes sobre el polémico coleccionable.

¿No le gustó? David Corenswet no entendió el diseño del vaso coleccionable de Supergirl

Durante la premiere de Supergirl, David Corenswet no pudo contener su expresión de incomodidad cuando le mostraron el vaso coleccionable de Cinépolis inspirado en el traje de Kara Zor-El durante una entrevista promocional.

“Ese no me gusta nada. No entiendo y no creo que quiera que me lo expliquen” David Corenswet

David Corenswet, en un claro gesto de rechazo fue como reaccionó al vaso coleccionable de Supergirl -película protagonizada por Milly Alcock- que se venderá en Cinépolis México, y el cual ha desatado burlas y críticas entre usuarios y fans en redes.

Su compañero Nicholas Hoult, quien da vida a Lex Luthor, no se quedó atrás y bromeó pidiendo “muchos de esos”, lo que provocó risas entre los presentes; el momento capturado en video ya suma millones de vistas y comentarios en redes sociales.

David Corenswet y Milly Alcock en la premiere de Supergirl (David Jon / Warner Media Pass )

El polémico vaso de Supergirl saldrá a la venta este 24 de junio en Cinépolis para miembros del programa de lealtad, estará disponible para el estreno de Supergirl el 26 de junio, ha sido criticado por su diseño.

La combinación de tonos carne en la parte superior con elementos del traje y capa ha sido comparada en internet con formas sugerentes, lo que desató una ola de memes y debates sobre la mercancía oficial de la película.

Pese a las críticas, la controversia ha impulsado la conversación alrededor de Supergirl aunado a la reacción de David Corenswet ante el vaso de Supergirl que se venderá en Cinépolis.

En redes sociales, algunos fans consideran que el vaso de Supergirl de Cinépolis podría convertirse en una pieza de colección precisamente por la polémica que ha generado antes del estreno de la película.