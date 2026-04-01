Super Mario Galaxy: La Película es sin duda un proyecto más ambicioso que la anterior entrega, la cual de por sí ya era una apuesta arriesgada para Nintendo.

Si bien Super Mario Galaxy: La Película logra su objetivo de ser más grande y muy divertida para todo el público, también magnifica algunos problemas de primera parte.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Super Mario Galaxy: La Película tiene una historia simple y efectiva Las voces de Super Mario Galaxy: La Película son muy buenas La animación de Super Mario Galaxy: La Película es lo mejor del filme Los temas que toca Super Mario Galaxy: La Película son muy superficiales Super Mario Galaxy: La Película abusa del fan service

Super Mario Galaxy: La Película tiene una historia simple y efectiva

Super Mario Galaxy: La Película tiene una historia simple y efectiva, algo que podría sorprender a algunos.

Tras haber derrotado a Bowser, Mario y Luigi disfrutan de una vida relativamente tranquila; sin embargo, un nuevo peligro surge desde los confines del espacio en la forma de Bowser Jr.

Super Mario Galaxy: La Película (Universal/Nintendo)

El joven koopa no solo quiere rescatar a su padre, también busca hacerse con el poder de la Princesa Rosalina para así devolverle la gloria a su reino.

Como imaginarán, será deber de Mario, Luigi, Peach, Toad, y el recién llegado Yoshi, el derrotar nuevamente a Bowser y ahora salvar la galaxia.

Básicamente es la misma historia que la anterior entrega, solo que ahora llevada a niveles “universales”.

Nuestros protagonistas enfrentan a un enemigo poderoso, alguien es capturado, se separan para buscar ayuda, encuentran nuevos aliados, tratando de derrotar al malo en turno.

No es nada que no hayamos visto, pero cumple su objetivo de entretener, no te aburres y los personajes cuentan con un gran carisma, sobre todo el dinosaurio verde.

Las voces de Super Mario Galaxy: La Película son muy buenas

Aquí debemos de aclarar que vimos el filme en español; no obstante, las voces de Super Mario Galaxy: La Película son muy buenas, tanto de antiguos como nuevos personajes.

La química entre ellos es uno de los puntos fuertes, y la incorporación de Yoshi añade frescura; ya que aunque solo diga su nombre, logra expresar muy bien sus sentimientos.

En este caso es un gran trabajo de Donald Glover, de 42 años, quien fue muy criticado por su inclusión pero al final del día hace un buen Yoshi, el cual no fue doblado.

Pasando a las voces en español, es de destacar tanto a Casandra Acevedo, de 29 años como Rosalina, así como a Diego Becerril, de 28 años, como Bowser Jr.

Ambas personalidades le dotan de carisma y presencia a sus personajes, con una Rosalina elegante y decidida; y un Bowser Jr. desatado en todas sus escenas.

Super Mario Galaxy: La Película (Especial )

La animación de Super Mario Galaxy: La Película es lo mejor del filme

Illumination de Universal podrá ser criticada por todo, pero no podemos poner en duda que la animación de Super Mario Galaxy: La Película es lo mejor del filme.

Todo es colorido y detallado, haciendo que el solo hecho de ver los escenarios y personajes en pantalla grande, valga la pena pagar el boleto.

Además, se hizo un mejor trabajo con las expresiones faciales, las cuales están más trabajadas y transmiten mucho más a la audiencia.

Incluso Yoshi que en los videojuegos es un poco plano (siempre sonriendo), aquí demuestra una gama mayor de facetas, lo cual hace más carismático al personaje.

Super Mario Galaxy: La Película (Especial )

Los temas que toca Super Mario Galaxy: La Película son muy superficiales

Como mencionamos al inicio, no todo es perfecto. Los temas que toca Super Mario Galaxy: La Película son muy superficiales y se pueden perder entre tanta acción y animación bonita.

Debajo de toda su espectacularidad, la obra trata de hablar un poco sobre los mitos, la soledad y la necesidad de reconocimiento.

Algo que quieren representar en los personajes de Rosalina, Bowser Jr. y la misma Peach, pero todo se queda en meras menciones tiradas al aire, sin explorar más el trasfondo de los mismos.

No es que esto le falte, o que la obra sea menos divertida por no darnos una mayor profundidad; sin embargo, sí se siente como una oportunidad desperdiciada.

Super Mario Galaxy: La Película (Universal)

Super Mario Galaxy: La Película abusa del fan service

Algo que ya se veía venir desde los tráilers y materiales promocionales —pero para bien y para mal— Super Mario Galaxy: La Película abusa del fan service, mucho más que la primera.

Básicamente, la película es hora y media de referencias de todos los elementos habidos y por haber de la franquicia, así como de otros juegos de Nintendo; desde escenarios, movimientos, y personajes.

Todo lo que imagines de Mario se puso en una licuadora para darle vida al filme. Por un lado esto se agradece, pues no podemos negar que es un gran regalo para el fan de la saga, así como para los amantes de las referencias.

Ya que hay que decirlo, aunque están aventadas durante todo el metraje, irónicamente encajan muy bien en todo lo que es el entramado del mismo, no se sienten fuera de lugar o forzadas.

Pero por el otro lado, parece que tanto Nintendo como Universal le pusieron más énfasis en este apartado que en la trama, el desarrollo de personajes y narrativa en general.

De hecho, es tal el abandono de estas cosas que hace ver a la primera entrega, que ya sufría de estos problemas, mucho mejor armada en cuestión dramática que la presente.

Super Mario Galaxy: La Película (Nintendo/Universal)

¿Vale la pena Super Mario Galaxy: La Película?

Super Mario Galaxy: La Película, más que un filme como tal, es una expansión ambiciosa del universo de Mario en el cine, y hay que tomarla así desde el inicio, pedirle más es absurdo.

Nintendo está siguiendo la misma ideología con Super Mario Galaxy: La Película que con sus juegos, donde el mayor interés es que sea divertida y entretenida, más allá de darle una complejidad narrativa.

Que si bien varios de sus juegos cuentan con grandes historias, al final del día es la idea de entretenimiento puro la que domina; en el caso de lo interactivo son las mecánicas de juego, en el caso de las películas, la simplicidad y el fan service.

Así que si buscas algo narrativamente elaborado, aquí no lo encontrarás; pero si lo que buscas es una buena película familiar, divertida, que te dejará con una sonrisa en la boca y que no tiene miedo al fan service, esta es una gran opción.