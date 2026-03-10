Donald Glover ha hecho una muy buena carrera en franquicias de cine y televisión, muestra de ello es su llegada como Yoshi a Super Mario Galaxy: La Película.

La revelación de Donald Glover como Yoshi en Super Mario Bros: La Película fue algo inesperado, pero muy bien recibido por los fans del personaje.

¿Quién es Donald Glover?

Donald McKinley Glover, mejor conocido como Childish Gambino o Donald Glover, es un cantautor, actor, guionista, director, productor, cómico y empresario estadounidense.

Donald Glover (AP)

¿Qué edad tiene Donald Glover?

Donald Glover nació el 25 de septiembre de 1983, actualmente tiene 42 años de edad.

¿Quién es la esposa de Donald Glover?

Donald Glover está casado con la también actriz Michelle White, con la cual empezó a salir desde 2015, casándose con ella en 2024.

¿Qué signo zodiacal es Donald Glover?

Al haber nacido el 25 de septiembre, Donald Glover es del signo de Libra.

Donald Glover (AFP)

¿Cuántos hijos tiene Donald Glover?

Donald Glover y Michelle White tienen 3 hijos de nombres: Legend, Drake y Donald.

¿Qué estudió Donald Glover?

Donald Glover tiene un título en Escritura Dramática por parte de la New York University Tisch School of the Arts.

¿En qué ha trabajado Donald Glover?

Donald Glover tiene una carrera prolífica en cine, televisión y música. Aquí te dejamos todos sus proyectos:

Cine y televisión:

Mystery Team

Los Muppets

The To Do List

Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day

The Lazarus Effect

Magic Mike XXL

The Martian

Spider-Man: Homecoming

Han Solo: una historia de Star Wars

El rey león

Guava Island

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Mufasa: el rey león

Super Mario Galaxy: La Película

30 Rock

Community

Robot Chicken

Girls Sandy

China, IL

Atlanta

Adventure Time: Fionna and Cake

Mr. & Mrs. Smith

Música:

Camp

Because the Internet

“Awaken, My Love!”

3.15.20

Atavista

Bando Stone and The New World

Donald Glover será Yoshi en Super Mario Galaxy: La Película

Durante un Nintendo Direct dedicado a Super Mario Galaxy: La Película, se dio a conocer que Donald Glover será el responsable de ponerle voz al tierno Yoshi.

Con esto, Donald Glover se suma al universo de Nintendo, en un papel inesperado en Super Mario Galaxy: La Pelicula.

Sumándose al elenco multiestelar encabezado por Jack Black, Chris Pratt y Anya Taylor-Joy; quienes regresan para interpretar a Mario, Bowser y Peach.

Super Mario Galaxy: La Película se estrenará en cines el próximo 1 de abril de 2026.