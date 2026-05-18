La Selección de España está cerca de anunciar a sus 26 convocados para el Mundial 2026, aunque tendrá una baja sensible en los primeros partidos: Lamine Yamal.

Según The Athletic, el joven delantero del FC Barcelona sí estará en la lista, pero no jugará el debut contra Cabo Verde el 15 de junio y es duda para el duelo ante Arabia Saudita el 21 de junio, debido a una lesión en el bíceps femoral.

España no quiere arriesgarlo antes de su recuperación total. Los partidos en los que Lamine Yamal se ausentará son:

España vs Cabo Verde | 15 de junio de 2026 | 10 horas | Atlanta, Estados Unidos España vs Arabia Saudita | 21 de junio de 2026 | 10 horas | Atlanta, Estados Unidos

¿Qué partidos se perderá Lamine Yamal en el Mundial 2026?

Según el medio antes mencionado, el cuerpo médico de la Selección de España ya estaría contemplando que Lamine Yamal no sea parte del partido España vs Cabo Verde, el próximo lunes 15 de junio.

Lamine Yamal aún no se encuentra recuperado al 100% de la lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que sufrió en abril pasado en un partido del FC Barcelona, por lo que España no quiere arriesgar a uno de sus mejores futbolistas.

Sumado a ello, el jugador blaugrana también estaría en duda para el segundo juego España vs Arabia Saudita, de la fase de grupos, el domingo 21 de junio.

Alarma en España: Lamine Yamal peligra para el inicio del Mundial 2026. (quinto partido)

¿Lamine Yamal se perderá el amistoso España vs Perú en Puebla?

Lamine Yamal no ha jugado con el FC Barcelona para recuperarse de su lesión y poder participar con la Selección de España en el Mundial 2026.

Por ello, es muy probable que también se pierda el duelo en Puebla entre España y Perú, previo al inicio del Mundial 2026.