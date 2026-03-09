Nintendo y Universal liberaron el tráiler final de Super Mario Galaxy: La Película, donde revelaron al actor que le pondrá voz a Yoshi, el querido dinosaurio verde.

Además el tráiler final de Super Mario Galaxy: La Película también dio a conocer las voces extras de los nuevos personajes que estarán presentes.

¿Quién será la voz de Yoshi en Super Mario Galaxy: La Película?

Durante la presentación del tráiler final de Super Mario Galaxy: La Película, Chris Melelandrí, el CEO de Illumination anunció que Donald Glover será la voz de Yoshi.

Esto es algo que nadie esperaba, pues se pensó que Yoshi en Super Mario Galaxy: La Película, o bien usaría una voz genérica o algún archivo de audio de los juegos.

Aún así es bastante interesante que Yoshi tenga una voz propia, pues abre la posibilidad de que tenga algunos diálogos extra durante la película.

Por su parte el tráiler nos deja ver, ahora sí, una trama mejor armada del filme; donde Bowser Jr. se roba el Castillo de Peach para rescatar a su padre.

Esto provoca que todos los personajes se separen a través de las galaxias, por lo que ahora deberán de reencontrarse para derrotar una vez más al villano y su hijo.

Donald Glover como Yoshi en Super Mario Galaxy: La Película (Especial)

Tráiler de Super Mario Galaxy: La Película reveló más personajes y voces

Además de conocer que Yoshi será interpretado por Donald Glover, el tráiler final de Super Mario Galaxy: La Película reveló a nuevos personajes con sus voces:

Luis Guzmán de 69 años le dará voz a Wart

Issa Rae de 41 años será Honey Queen

Estas dos personalidades se suman al elenco multiestelar de voces que tendrá Super Mario Galaxy: La Película:

Chris Pratt de 46 años será Mario

Anya Taylor-Joy de 29 años será La Princesa Peach

Charlie Day de 50 años será Luigi

Jack Black de 56 años será Bowser

Keegan-Michael Key de 54 años será Toad

Benny Safdie de 40 años será Bowser Jr.

Kevin Michael Richardson de 61 años será Kamek

Brie Larson de 36 años será La Princesa Rosalina

Super Mario Galaxy: La Película se estrenará en México el 1 de abril de 2026.