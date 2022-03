Aimep3 revela lo difícil que es conseguir ropa para cuerpos diversos (VIDEO)

La youtuber Marisol Domínguez, mejor conocida como Aimep3, reveló lo difícil que es conseguir ropa para cuerpos diversos y compartió sus mejores tips para hacerlo.

Fue durante una aparición en el canal de YouTube del creador de contenido Damián Cervantes, donde Aimep3 habló al respecto.

La influencer, confesó que le ha sido complicado encontrar ropa que le guste en tiendas convencionales, debido a sus medidas.

“Es o era muy difícil porque había dos cosas para personas con sobrepeso; que eran estampados de animales y cosas brillosas, es lo único”, dijo.

Sin embargo, Aimep3 cree que las marcas ya tienen más apertura en cuanto a los cuerpos diversos.

Aimep3 (Instagram/@aimep3ofiicial)

“Hoy en día se está viendo que hay más personas con sobrepeso, con obesidad”, expresó Aimep3,

Declaró que en la mayoría de las tiendas, tienen prendas hasta la talla 40, y no le queda.

“Yo sí he llegado a utilizar ropa de hombre; playeras guangas o pantalones o pants así”, compartió.

Por otro lado, Aimep3 dijo sentirse excluida por las marcas en algún punto de su vida: “Hoy en día siento que todavía hay un poquito de discriminación”.

“No digo que todos, porque yo sí he visto algunas marcas que tienen modelos curvy. Siento que todavía les falta porque no estás curvy, estás más allá del curvy”, añadió.

¿Dónde compra su ropa Aimep3?

Aimep3 reveló dónde compra parte de sus prendas.

“Yo no puedo ir a una tienda a comprar ropa para mí”, explicó la creadora de contenido.

Posteriormente Aimep3 reveló : “En Old Navy hay tallas 2x, 3x que sí me llegan a quedar y que es el único lugar donde he visto”., comentó.

“Donde yo compraba antes de tener más sobrepeso, era en esta tienda de Suburbia, ahí sí había”, añadió.

Aimep3 señaló que en la conocida tienda departamental, “la talla más grande era 42, 44″.

Finalmente, la creadora de contenido oriunda de Nezahualcoyotl, confesó dónde adquiere la mayoría de su ropa, pese a lo complicado que es encontrar prendas de su talla.

“Yo no compro mi ropa en tienda, yo voy a las pacas porque como esa es ropa americana, hay ropa mucho más grande”, expuso Aimep3 para concluir.