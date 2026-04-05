Tal y como se esperaba, la obra de Universal y Nintendo, Super Mario Galaxy: La Película, dominó la taquilla de manera aplastante en su fin de semana de estreno, siendo un éxito inmediato en todo el mundo.

Claro que el estreno de Super Mario Galaxy: La Película no es una alegría para todo el mundo, pues El Drama de A24, que ya se estrenó en Estados Unidos, quedó enterrada; por su parte, Hoppers de Disney Pixar se retira con dignidad.

Super Mario Galaxy: La Película tiene una taquilla espectacular

Universal y Nintendo deben de estar felices, pues en un fin de semana, Super Mario Galaxy: La Película hizo 372 millones de dólares (6.6 mil mdp) en la taquilla a nivel mundial.

Tomando en cuenta que Super Mario Galaxy: La Película costó 110 mdd (1.9 mil mdp), el filme de recuperó toda la inversión y comenzó a generar ganancias de manera casi inmediata, algo que se ve poco en los últimos años.

Super Mario Galaxy: La Película (Universal/Nintendo)

Gracias a esto, la expectativa está por las nubes, pues se espera que sea la primera película de 2026 en alcanzar los mil mdd (17 mil millones de pesos), emulando lo que hizo su antecesora en 2023.

Lo mejor de todo para Mario y compañía es que no tendrán competencia en dos meses, hasta el estreno de The Mandalorian & Grogu; otra película que apunta a la misma audiencia familiar.

Super Mario Galaxy: La Película enterró a El Drama en su estreno

Aunque apuntaba para ser la opción a Super Mario Galaxy: La Película, la realidad de El Drama de A24 es que no pudo hacer nada ante la maquinaria de Nintendo y Universal, generando apenas 26 mdd (464 mdp) en taquilla.

Esto es preocupante para El Drama y A24, pues a pesar de su gran promoción y elenco de primera línea, se perfila para ser un fracaso, ya que su presupuesto fue de 25 mdd (446 mdp).

Si bien la película no ha llegado a territorios como México, es poco probable que sea de gran impulso para la obra en general.

A esto hay que sumar que a finales de abril se estrena la película de Michael Jackson , que le robará varias salas y una buena parte del público.

El Drama (A24)

Hoppers se retiró a tiempo antes de la llegada de Super Mario Galaxy: La Película

Disney Pixar lo logró, ese mes de estreno adelantado ayudó a Hoppers a sobrevivir a la llegada de Super Mario Galaxy: La Película; la película de los castores comienza a salir de cartelera con 512 millones de dólares (9.1 mil mdp).

Números excelentes para la película de Disney Pixar, pues el presupuesto fue de 150 mdd (2.6 mil mdp), por lo que ya le está generando ganancias al estudio.

Además de que ahora sí marca el regreso del Pixar luego del gran fracaso que significó Elio en 2025; y que define un buen ritmo para la llegada de Toy Story 5 en verano de 2026.

Si bien Super Mario Galaxy: La Película le quitó prácticamente toda su audiencia, aún tiene algunas semanas para ingresar un poco más antes de salir definitivamente del cine.