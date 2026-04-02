La nueva película de Super Mario Bros. apenas se estrenó en México por parte de Nintendo y Universal, pero ya hay varias pistas de que tendremos una tercera entrega de la misma.

Esto debido a que esta nueva película de Super Mario Bros. tenemos el cameo de un personaje que sería el protagonista del siguiente filme.

Super Mario Galaxy: La Película (Universal/Nintendo)

Cameo indica el proyecto de la tercera parte de Super Mario Bros.

Si no has visto la nueva película de Super Mario Bros., te advertimos que habrá SPOILERS, pues estos están ligados a esa posible tercera parte.

Aunque la nueva película de Super Mario Bros. tiene varios cameos que indican posibles proyectos futuros de Nintendo, es la aparición de la Princesa Daisy el que nos dirige a la tercera parte.

Un personaje clásico de la franquicia de videojuegos, misma que ha estado presente en diversas entregas desde hace casi 40 años.

En la nueva película podemos ver a la Princesa Daisy ayudando a un personaje al que le roban sus cosas, teniendo una secuencia de apenas un par de segundos.

Lo suficiente para pensar en el futuro de la franquicia, si es que esta cumple las expectativas de Universal y logra ser un éxito igual que la anterior entrega.

Princesa Daisy (Nintendo)

¿De qué tratará la tercera parte de Super Mario Bros.?

La aparición de la Princesa Daisy nos indica que se adaptará la trama de Super Mario Land, lo cual también implica la llegada de otro de los villanos del juego al mundo del cine.

Super Mario Land es básicamente un Super Mario Bros. tradicional, solo que en este es la Princesa Daisy la que es secuestrada por el villano en turno, que no es Bowser.

De hecho, esta historia fue la base de la película live action de los 90’s; aunque para la tercera parte de esta nueva faceta de Mario en el cine, podría haber varios cambios.

Uno de ellos sería la posible llegada de Wario a la pantalla grande; si bien él no aparece en Super Mario Land, sí forma de esta saga en entregas posteriores.