Gracie Cochrane decidió no interpretar más a Ginny Weasley en la segunda temporada de la serie de televisión de Harry Potter en manos de HBO.

La joven actriz aparecerá como Ginny Weasley, la hermana menor de Ron, en la primera temporada de la serie de Harry Potter basada en “La piedra filosofal” que tendrá su estreno el 25 de diciembre de 2026 en HBO.

Sin embargo, no regresará a la segunda temporada aún cuando el personaje toma mayor relevancia en el libro “La cámara secreta”.

El interés amoroso de Harry Potter será interpretado por otra actriz, aunque aún se desconoce si ya ha sido elegida.

Gracie Cochrane (@graciebellecochrame / Instagram)

Gracie Cochrane revela por qué no volverá a interpretar a Ginny Weasley en serie de Harry Potter

La familia de Gracie Cochrane, quien tiene entre 11 y 12 años de edad, mandó un comunicado para revelar el motivo por el que la actriz no volverá a interpretar a Ginny Weasley en la segunda temporada de la serie de Harry Potter.

De acuerdo con el comunicado, la decisión se debe a “circunstancias imprevistas”.

Sin ahondar en detalles, Gracie Cochrane reconoce que su tiempo en Harry Potter fue maravilloso y le agradece profundamente a la directora del casting, Lucy Bevan, así como al equipo de producción por haber creado una experiencia tan inolvidable.

Y finalmente se dice emocionada por las oportunidades que le depara el futuro.

Gracie Cochrane deja serie televisiva de Harry Potter tras primera temporada (@graciebellecochrame / Instagram)

HBO reacciona a salida de Gracie Cochrane de serie de Harry Potter

HBO, también mediante un comunicado, confirmó la salida de Gracie Cochrane en la segunda temporada de la serie de Harry Potter.

La empresa dijo apoyar la decisión de Gracie Cochrane y su familia, así como agradeció su trabajo en la primera temporada.

“Le deseamos lo mejor a Gracie y a su familia”, concluyó. HBO

Elenco de la primera temporada de la serie de Harry Potter de HBO

Además de Gracie Cochrane como Ginny Weasley, al elenco de la serie de Harry Potter lo conforman: