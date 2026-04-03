Super Mario Galaxy: La Película de Nintendo y Universal ya se estrenó y no le fue nada bien con su calificación en Rotten Tomatoes, repitiendo el mismo escenario que con la primera entrega de la saga.

De hecho, a Super Mario Galaxy: La Película le fue peor que a la obra anterior; tanto en la crítica como con los fans, a pesar de que estos la han estado apoyando.

Rotten Tomatoes reprueba a Super Mario Galaxy: La Película

Luego de 132 reseñas contabilizadas, la calificación de Super Mario Galaxy: La Película en Rotten Tomatoes es de un infame 42% de aprobación; siendo catalogada como una de las peores películas de lo que va de 2026.

Super Mario Galaxy: La Película en Rotten Tomatoes (Especial)

Las reseñas de Rotten Tomatoes no han sido complacientes con Super Mario Galaxy: La Película, señalando que la obra carece de ritmo y solo se dedica a aventar una escena de acción tras otra sin dejar que los personajes se desarrollen.

Si bien el filme es técnicamente impecable, con una animación que mejora en todos sus apartados, se siente que su existencia solo se justifica en el fan service y el interés monetario.

Incluso, quienes son más benevolentes señalan que, si bien es divertida y entretenida, eso no le quita es es un comercial de hora y media de los videojuegos y mercancía de Nintendo.

Super Mario Galaxy: La Película (Universal/Nintendo)

Super Mario Galaxy: La Película tiene peor calificación en Rotten Tomatoes que la primera parte

Otra cosa a mencionar y que se suma a la polémica, es que Super Mario Galaxy: La Película tiene una calificación menor en Rotten Tomatoes que la primera película.

La anterior entrega tiene un 59% de la crítica especializada, que si bien también es reprobatorio, por lo menos la deja en una obra “palomera”, contrario a Super Mario Galaxy: La Película.

De hecho, la calificación de los fans bajo de igual manera; mientras que la primera parte tiene un 95%, esta segunda obra tiene un 90%, lo cual demuestra que hay un poco de desencanto, aunque se mantiene el apoyo.

A pesar de todo esto, se espera que el filme de Nintendo y Universal sea una de las películas más taquilleras de este 2026.